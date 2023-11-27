科技．人文聯合講座／感恩節的思考

最近感恩節，收到許多賀卡。台灣人慶祝感恩節，又逢總統選舉，大家應該和和氣氣，發揮吃火雞的精神。感恩節對美國人意義重大，當日必備火雞大餐，但根據考證，一六二一年吃的是鹿肉而非火雞。火雞是海爾（Sarah Josepha Buell Hale; 1788─1879）在她的小說《諾斯伍德》（Northwood）)提及後，才變成感恩節大餐的主菜。海爾創作最有名的詩作是《瑪麗有隻小羊羔》（Mary Had a Little Lamb），所有美國人都曾讀過。

火雞是我小時候很熟悉的家禽，當時住在雲林縣貧瘠的麥寮鄉下，家中養了價格便宜的火雞，我天天在火雞群廝混，學火雞叫，維妙維肖。台灣的火雞肉比雞肉便宜，「嘉義雞肉飯」的食材就是火雞肉，價美物廉。台灣最早的火雞可能於一六二四年後由荷蘭人傳入，而今日的台灣火雞主要來自美國進口的火雞蛋所孵化。

美國火雞是北美野生的鳥禽，富蘭克林（Benjamin Franklin; 1706─1790）曾寫信給女兒，認為火雞比白頭鷹更值得尊敬，美國的國鳥應該是火雞，而不是白頭鷹，但是大夥都覺得火雞蠢蠢的不會飛，還是選擇白頭鷹比較明智。於是白頭鷹在一七八二年成為美國國鳥。其實北美野生火雞是會飛的，馴養後才飛不起來；即使是我麥寮老家的火雞，逼急了也會飛。

有趣的是，每年的感恩節，白宮會赦免一隻火雞，根據已有的照片檔案，這個傳統似乎源起於一九六三年十一月十九日，甘迺迪總統（John Fitzgerald Kennedy; 1917─1963）赦免了第一隻火雞，不砍雞頭，說：「我們讓這隻火雞繼續走下去吧（Let's Keep him going）。」甘迺迪沒有機會赦免第二隻火雞，因為過不了幾天他就被暗殺了。

美國人好客，感恩節時會邀請單身朋友到家中共享大餐。我在美國念書時就曾躬逢其盛，被邀請吃飯。最苦惱的是吃火雞肉，主人好客，一定將最大塊的雞胸肉切給你，其實雞胸肉沒有雞腿好吃。不過感恩節大餐一定有用奶油烤過的玉蜀黍，這才是我的最愛。

旅居美國，娶妻生子後，自己也搞感恩節大餐，邀請友人共享。此時另有煩惱，因為火雞太大隻，一定吃不完，至少要一個星期才能將整隻火雞消耗完畢。這時太太就得使出十八般武藝，變花樣加工料理，天天以不同風味呈現火雞餐，讓我的體重直線上升。

在美國漂泊十年，深深感受到感恩節的團圓氣氛。記得某次感恩節夜晚，我抱著三歲的女兒，為她唸美國作家凱茲（Bobbi Katz; b. 1933）的童詩《感恩節的思考》：「我感謝擁有一個嗅覺的日子就是感恩節，你猜猜看，如果你不能嗅到，感恩節大餐會不會美味如常呢？我想不會。蘋果派烘烤的香氣，正在烤的火雞難道不是為了嗅覺嗎？只是為了味蕾？那是一種蔓越莓—肉桂—洋蔥的香氣！感恩節那天感謝擁有嗅覺。」我一邊唸著，女兒鼻子也嘶嘶有聲的吸著空氣，聞到了媽媽準備感恩節晚餐的美味。此時心中甚覺溫馨，感恩之情，油然而生。（作者為前科技部代理部長）