大屋頂下／統獨和戰 何去何從 筷子理論 不統不獨不武

舊金山拜習會。拜登重申「一中政策」，主張維持現狀。習近平則再申兩岸統一，但否認有在二○二七或二○三五武力攻打台灣的計畫。

在俄烏戰爭與以哈戰爭的共伴效應下，海峽兩岸對於「統／獨／和／戰」的何去何從，應有新領悟與新思維。

新思維的主體是：一、對中共言，武力統一有約束，和平統一無論述。二、對台灣言，巷戰台獨無可能，務實台獨難支撐。三、兩岸在領悟到「武統／和統／武獨／和獨」皆非可以一廂情願的選項時，即必須思考移向「和平競合」。由「目的論」轉向「過程論」。

和平競合的最佳境界是：在「一中各表／求同存異」的共同認知下，維持中華民國與中華人民共和國「分治而不分裂」的形態，不統，不獨，不武。亦即：「定錨中華民國，共構和平競合」。

是的，這大體上就是指回到「馬英九／胡錦濤／習近平前期」的那個時代與那種狀態。在二○○八年至二○一六年，已曾證明那是雙方皆曾共同努力且曾獲得重大成果的真實經驗。馬習二人在新加坡相互祝酒的那一刻，就是：不統，不獨，不武。

經歷俄烏戰爭及以哈戰爭，兩岸應當領悟：「定錨中華民國／共構和平競合」正是雙方應當回過頭來共同營造追求的兩岸關係。

約三十五年前，我提出「筷子理論」：兩岸各是一雙筷子中的一支筷子。不能綁在一起（強制統一），也不能拆離（台獨）。兩支筷子在操作中，有合有分。既有主體性，也不失連結點。

用現在的話語說，筷子理論就是「一中各表（互有連結點）／求同存異（各有主體性）／不統／不獨／不武」。

請讀者帶著筷子理論評閱本文以下的文字。新領悟進入五項新思維：

一、台獨沒有出路，統一不能強求。中共強調「和平統一」，即應知道，無「心靈契合」就不可能強求統一。且俄烏及以哈戰爭揭示，國際不可能接受中共以武統台灣為「中華民族偉大復興」祭旗。若新聞無誤，這次是習近平首次否認有武統時間表。

台獨沒有出路，則李登輝的否認「兩國論」、陳水扁的「做不到就是做不到」、邱義仁的「除非瘋子才搞台獨」，及「台獨金孫」賴清德說的「台獨三無論：無路徑／無計畫／無框架」，皆是當堂自供。

筷子理論，不能強制統一，也不能台獨。

二、筷子理論，兩岸必須有一個「連結點」。這個連結點，用中共的話說，就是「一中原則」；用美國的話說，是「一中政策／不支持台灣獨立」；用國民黨的話說，是「一中憲法／一國兩區／一中各表」。

美中台共同的「連結點」就在「一中」二字。雖然各方對「一中」涵義的認知存有分歧，但這個「連結點」可謂即是兩岸能夠維持「不統／不獨／不武」的筷子理論，也維繫了中華民國及中華人民共和國求同存異的「主體性」。

三、筷子理論就是「不統／不獨／不武」，必須建立在前述台美中三方「求同存異」的「一中各表」之上，僵局是卡在台獨。

國民黨反對台獨，美國不支持台獨，所以皆是「不獨」。因為不獨，所以有理由主張「不統」（尚無心靈契合）。也因為不獨，不引戰，有理由主張「不武」。但是，民進黨未主張「不獨」，且不斷煽動兩岸仇恨，因此統一的壓力反而上升，且因台獨引戰，失去主張「不武」的說服力。

所以，如何「不統／不獨／不武」？只差民進黨的一句「不獨」。

問題是，民進黨真敢對美國、對中共、對台灣內部公開主張台獨嗎？不敢。它只是用假台獨，操弄「內殺型的台獨」，使台灣失去了「不獨→交換不統→營造不武」的選擇。

四、兩岸的終局解決方案，應當「為人類文明建立典範／為兩岸人民創造救贖」。

中共如果武統台灣，那非但是國恥，也是國難，更必將引致世界文明的聲討。

至於台灣，則不能以台獨面對世界及兩岸，而要以中華民國面對世界及兩岸。因為，中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。

台灣的角色不在阻止中國崛起（全世界都阻止不了），台獨更非出路。

賴清德將整個中國史觀及台灣史觀，建立在出自台南一隅的八田與一及湯德章的譜系上，欲以此與中共及中國抗衡。殊不知台灣面對中共及中國的最大能量，是來自台灣與中國大陸同文同種，有深厚的中華文化底蘊、有中華民國來自孫中山及三民主義的傳承，又有中國五千年來首見的民主政治實踐。這些皆非其他任何國家在面對中國時具備的能量，而是台灣所獨有。台灣應珍惜這個能量，世界應維護這個能量。

因此，當十四億中國人及全世界對中國的崛起皆深刻關注時，中華民國在影響及引領中國內涵的發展上，不但不應妄自菲薄，而應感到自尊自重，發揚前述中華民國獨具的優勢，在兩岸方案上，昂首引領一條「為人類文明建立典範／為中華民族創造救贖」的道路。

面對世界及兩岸，中華民國是一條安全的道路，也是一條有力及有自尊的道路。

筷子理論，台灣的主體是中華民國，不是台獨。

五、筷子理論，不統不獨不武。從軍事面來看，「中華民國」就是止戰的最佳國防，台獨則存有引戰的危機。中華民國止戰，就能「不統／不獨／不武」。台獨引戰，不能止戰，只能渲染巷戰可使對方「付出代價」。這樣的國防，不但是悲劇，且是黑色笑話。

回到烏克蘭與加薩的血淚經歷。烏克蘭原可在「東西連結橋樑」或「東西對抗前哨」（季辛吉語）作一抉擇，最後卻選擇了班德拉路線及亞述營。巴勒斯坦則分裂為約旦河西岸的和平路線及加薩的哈瑪斯，今日加薩淪為墳場，西岸同胞摧肝裂肺，但只能泣淚呼號，見死不能救。

經歷俄烏、以哈戰爭兩場血戰。兩岸的新領悟與新思維，儼然出現了「一中各表／求同存異／不統／不獨／不武」，或「務實台獨／增加統一壓力／添增戰爭風險」兩條路線的選擇。分岔路口，台灣要走上班德拉路線、哈瑪斯路線，或走向另一條路？

何況，兩岸的問題，不僅只在不打仗而已，而是必須營造一個和平競合的可持續架構。現在這種「相互仇恨／有我無你」的死結必須打開。即使不打仗，但也不要使兩岸關係成為雙方無止境無底線的相互凌遲。

回到前面的一句話。不統，不獨，不武，只差民進黨的一句「不獨」。

筷子理論。定錨中華民國，共構和平競合。