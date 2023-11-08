所得分配惡化 稅改別再等

近年來由於所得分配差額不斷擴大，媒體紛紛報導，並以社論評論。可見國人對所得分配持續惡化已嚴重關切，執政當局能無動於衷嗎？

其實，政府公布的「家庭收支調查報告」及「綜合所得稅申報核定專冊」，所涵蓋的內容並非全部所得，其問題已相當嚴重。若將未包括的所得加入合計，並進一步深入分析，則惡化程度之快速，窮人愈來愈窮，令人不寒而慄。

首先是家庭收支調查報告，不僅顯現最高與最低廿％家庭所得相差六點一五倍，創十年來新高；而且最低廿％家庭，近廿年來，其所得已無法支應基本生活需要，年年產生負儲蓄。七年來（一○五至一一一年）累積負儲蓄高達二一九一億元，平均每戶十二萬四千元，老本（過去的儲蓄）早已花光，靠借債度日，因年年赤字，負債只有不斷的累積，根本沒有還債的可能。

其次，按可支配所得金額大小排列的所得者人數，以每月收入三萬元以下為窮人，則一一一年高達四九九萬人，高占總人口的廿一點四％，而且七年來都是維持在五百萬人上下，即台灣每五人中即有一人以上為窮苦之人，遠超過大家的想像。

第三，根據財政部綜合所得稅申報核定專冊，按二十分位法統計的最高五％所得戶申報的所得與最低五％所得戶申報的所得比較，在一○四年相差一○一倍，一一○年突增至一六四倍，短短六年間暴增六十三倍，其惡化速度之快，令人咋舌。尤其最低五％所得戶，六年來所申報的所得額不僅未增加，還大減廿五％，顯示窮人愈來愈窮，慘不忍睹。

第四，再就家庭收支調查報告，一一一年最高廿％家庭平均每人可支配所得為七十二點五萬元，顯然過於偏低。因該調查所得不包括股票及建築物買賣差價，其實該兩項交易每年都賺取數兆元，這都是富人的所得。若將其加入計算，絕對超過該報告所顯示的高低廿％家庭所得差距六點一五倍。

還有綜合所得稅申報核定專冊，其最高五％所得戶申報的所得，一一○年平均每戶亦僅五五○萬元，如此頂尖級鉅富申報所得之低，誰能相信？因我國所得稅法規定，股票交易所得全部免稅，再加上分離課稅的所得，也不需納入綜合所得稅申報。近幾年國人每年股票交易所得都有數兆元，再加上分離課稅所得，金額更大。這也絕大部分都是富人所得。如將此部分計入其綜合所得，也絕對超過該專冊所表示的一六四倍。

由以上兩例可以了解，只看表面的調查及申報的所得數據觀察，無法真正了解實情。經過深入分析後，才知道台灣近年來所得分配惡化的情況，遠較表面的數字嚴重。

再就我國賦稅收入占ＧＤＰ的比例來看，多年來均在十一％至十三％之間，為主要國家中最低者，甚至不及許多國家的一半，顯現我國稅制確有嚴重問題。據專家研究，稅制改革對改善所得分配惡化的效果，遠大於社會福利的救濟。因此我國的稅制改革，已到刻不容緩的時刻了。