大屋頂下／「交換論」 賴清德中南海應嚴肅攤牌

藍白合如果破局，一般預言，賴清德可望篤定當選。

此時此際，賴清德與中南海，必須嚴肅思考二○二四的兩岸新局要如何開啟，這是雙方必須攤牌的時候了，在此提出一個「交換論」，供兩岸斟酌。

亦即：兩岸攤牌，台灣以「不搞台獨」來「交換」中共的「不消滅中華民國」，中共以「維持中華民國」來「交換」台灣的「不搞台獨」。

以上的表述，或許太過露骨，卻可以引向兩個比較細緻與深遠的思維體系：

一、新型兩岸關係：舊的兩岸關係是中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係，「新型兩岸關係」則是中共與台灣皆要維持中華民國的兩岸關係。

二、從「目的論」移向「過程論」：兩岸應當淡化「統一／台獨」的目的論，移向「和平競合」的過程論。

有了這兩個較具高度的思維體系，就會覺得前述的「交換論」雖然露骨，反而顯得直白爽快。

賴清德與中南海面對二○二四新局，皆可能面臨「仇敵路線」與「和平路線」的矛盾與兩難。

先說賴清德。賴清德的兩岸思維陷於嚴重的矛盾錯亂。「抗中保台」與「和平保台」的矛盾錯亂，「務實台獨」與「中華民國」的矛盾錯亂。「台灣是一個主權獨立的國家」與「沒有台獨的路徑圖」的矛盾錯亂。

賴清德其實很想塑造自己成為和平天使的形象。左一句主張交流，右一句主張對話，更希望能與習近平共進晚餐。這些皆可視為他的「和平路線」。

但他的主體論述，卻是堅如磐石的「仇敵路線」。他堅持「一個中國」就是中共所主張的「中華人民共和國」，堅決反對「一中各表」，亦即拒絕以中華民國憲法來詮釋並處理「一個中國」的議題。他也堅決將九二共識定義為一國兩制，完全否定其中存有「求同存異／一中各表」的內涵。甚至中共多次解釋，海基會提出的「第八方案」（一中各表）是「九二共識」的原始組成元素，賴清德也刻意視若無睹。也就是說，即使中共想要轉彎及打開僵局，賴清德也堅持要堵住大門，不容中共「脫困」。

賴主張沒有前提的對話與交流，但他自己迄未放下「務實台獨」的前提。

中南海也陷矛盾與兩難。

在操作面，中共仍以「和平路線」為主體，顯然主張兩岸開放、對話與交流。問題在於在過去一段時間，升高一國兩制、壓抑一中各表，加上香港效應，使得台灣民意與民情發生「懼統容獨」的劇變，已成兩岸難以療癒的傷口。

因此，中共也有「仇敵路線」的操作。例，民進黨以為否定九二共識，就是抵拒中共有效對策；但中共卻認為，是否接受九二共識是檢測是否台獨的度量衡，民進黨愈不接受九二共識，中共就愈堅持，用意在讓民進黨作繭自縛於台獨的困境，不容民進黨「脫困」。

這是中共把九二共識破罐子破摔。要用台獨自己來困死台獨。

其實，兩岸的主流期望仍是「和平／交流／對話」，賴清德與中南海亦理當如此。但是，賴清德如果不容中共「脫困」，中南海也不容賴清德「脫困」，兩岸在二○二四只能繼續敵對下去，沒有和平交流對話的可能。

敵對與和平，賴清德何去何從？

就國際言，經歷俄烏及以哈兩場戰爭，美國的兩岸政策顯然又回到「雙重嚇阻」（Double Deterrence）的立場，亦即主張「維持現狀／不支持台獨／支持兩岸對話」，也就是前一陣子「用台灣巷戰拖垮中國」的發燒已經退去，這可說也是一種「戰略清晰」。賴清德必須思考，「務實台獨」會不會已經變成「不識時務」的哪壺不開提哪壺？

就台灣內部言，則歷經了俄烏戰爭及以哈戰爭的血淚教訓，難道還要把台灣變成烏克蘭或加薩嗎？

這幾年來，台獨貌似進入顛峰，其實卻是顯趨沒落。例如柯文哲由「鐵桿墨綠」轉至今日的「挑染綠」、「淺藍」，甚至被指為「中共同路人」，其實可視為台獨意識在社會上普遍式微沒落的指標。據說，老台獨陳昭姿因代理孕母案、天然獨黃國昌因倡議居住正義，皆將被主張「兩岸一家親」的民眾黨徵召為不分區立委候選人。可見，台獨已是多麼地滑稽與不值錢。請問賴清德：台獨的瘋子都醒了，你這位台獨的騙子還要繼續喃喃自語到幾時？

藍白合可能破局，但賴清德仍應認真面對藍白首場政黨協商會議中對兩岸議題達成的共同聲明：

「在兩岸方面，恢復台海和平穩定，並依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例，在對等、尊嚴、友善的原則下，重啟兩岸對話，持續推動兩岸交流。」

在今日台灣，以上這段論述在義理上及現實上應當皆是「台灣多數共識」。且亦與蔡英文所說「依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務」完全一致。

蔡英文的兩岸操作是失敗的。她的兩岸操作成為中共及十四億中國人的仇敵，淪為美國棋子，最後落下一個「務實台獨」與「中華民國」進退兩難、兩頭落空的殘局困局。賴清德口口聲聲要延續蔡英文路線，難道是要延續蔡英文的兩岸殘局與困局？或者應當回過頭來，重新再從蔡英文沒有真實完整實踐的「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例」這條路徑走下去？

回到文首說的「交換論」。其實若與中共進行「你維持中華民國，我不台獨」的「交換」，民進黨有一既存的特異條件。因為，中共若給國民黨或民眾黨「維持中華民國」的承諾，但仍無法消滅民進黨的台獨；但若民進黨接受這個「交換」，則可一併化解台獨問題。

因此，「務實的台獨工作者」賴清德若與中共進行「交換」，台獨遂成了奇貨可居的籌碼。

面對二○二四，賴清德與中南海必須攤牌，這也是「交換」的契機。取決於賴清德能否放棄自欺欺人的「務實台獨」，真誠面對中華民國憲法，當然也要看中共能否改變「無賴至極」（國台辦用語）的成見，在賴若展現轉彎姿態時，要接受他分段漸進迴旋轉彎的操作。

但賴清德必須在選季這個最後階段就轉彎表態，到了選後恐就噬臍莫及。

現今的局面萬分凶險：賴清德不容中共「轉彎脫困」，中南海也不容賴清德「轉彎脫困」。伊於胡底？

請思考用「交換論／新型兩岸關係／過程論重於目的論」取代「互不容脫困論」。定錨中華民國，共構和平競合。