以情報失靈 非一日之寒

以色列七日遭巴勒斯坦武裝組織突擊，防空系統無法有效攔截火箭彈，高科技邊界隔離牆被推倒與入侵，哈瑪斯武裝戰士如入無人之境，挾持至少一百多名以色列平民及士兵。這次襲擊讓以國的軍事指揮及情報系統慘遭五十年來的最大挫敗。

以國情蒐分屬三大體系，軍事情報局主責軍事情報之交換合作，對口單位主要為各國軍事情報局，過去曾派員常駐台北，活動異常低調；摩薩德專責國際情報蒐集與海外行動執行，包括暗殺一九七二年慕尼黑奧運以國選手遭屠殺案之一干嫌犯；最後是國內安全局，轄區包括以國境內、約旦河西岸占領區及加薩走廊，主要蒐集巴勒斯坦各武裝團體之組織系統、人員動態、攻擊行動預警情資等，也以外交官身分派員常駐他國，包括台灣，駐外之國內安全局人員亦蒐集國際恐怖組織相關情資。

過去以色列總能有效防範與制壓巴勒斯坦武裝分子反抗活動，主因是其國內情報局在占領區內建置非常完善的情蒐網，以重金收買或威脅恐嚇手段，吸收轄區內的巴勒斯坦人為其工作。巴籍線民成為以國最有價值的情報資產，提供武裝團體領導人藏匿所或行動路線，協助以國情報機關致命有效的暗殺或阻殺鎖定對象，包括二○○四年三月廿二日以直升機發射火箭，暗殺哈瑪斯首領艾哈邁德．亞辛。

以色列對占領區內巴勒斯坦人的暴行與各種違反人權的措施，漸漸失去巴人的支持與最後的忍耐，導致以國情報局無法以「拉出」或「打入」的方式，吸收線民與滲透組織，只能以高科技圍籬牆、監視照相機、地面感應器、空中無人機等進行訊號情報蒐集。此次哈瑪斯在廿四小時內，發射五千餘枚火箭彈，這龐大軍火來自何處？運送過程、發射點布置等，以色列軍事與情報機關事先均無所悉，令人不可置信。以國情報機關失能至此，首因是「失人心」。

高牆建成後，加薩走廊基本上已成孤立之勢，一向友好以色列之鄰國埃及，協助監控地中海與西奈半島接壤處，防制軍火武器與武裝人員進入加薩走廊。但近年埃及總統塞西與美國拜登政府交惡，美國暫停軍援，埃及採取不合作態度，放緩與美國在中東盟友以色列的情報合作，對哈瑪斯走私火箭彈等軍火睜隻眼或閉隻眼，甚至視而不見，不提供相關情資。國際情報合作不彰，是此次以國情報失能的次要主因。

哈瑪斯原為巴勒斯坦穆斯林兄弟會，屬伊斯蘭遜尼派，是一個宗教、社會服務、政治與軍事的複合組織，阿拉伯國家一向視其為反抗運動組織。阿拉伯之春民主運動後，溫和遜尼派阿拉伯王權國家，害怕埃及穆斯林兄弟會藉由民主選舉執政的經驗在其國內發生，打壓境內兄弟會分支，也不再金援巴勒斯坦自治政府與哈瑪斯，此讓伊朗有機可乘，不但給錢也供應武器，也可能協助哈瑪斯建構反情報網及訓練反情報人員，導致以色列情報組織吃了悶虧栽跟頭。

以色列人民富愛國心，也具有強烈的團結意識，挺過四次大規模以阿戰爭，也成功經歷過巴勒斯坦人的起義抗爭，我相信這個「小國」會記取此次失敗教訓，改革重建其情報工作的榮光。但若無法尊重其他民族的生存權與自決權，將處在別人隨時可能反噬的惡夢中。