大屋頂下／侯友宜vs.賴清德（下） 讓世界安心vs.拖朋友下水

《大屋頂下》昨日指出：侯友宜與賴清德兩人最大的交集是以「兩岸和平／世界和平」為目標。兩人最大的歧異則是：賴主張「務實台獨」，侯主張「務實不獨」。

昨日談二人的最大歧異。今日論二人最大交集，追求和平。

和平低標：二人皆主張避戰。

和平高標：二人皆主張兩岸交流與對話。賴清德並願與習近平共進晚餐，以全糖珍珠奶茶招待對方。

關於低標避戰，涉及了軍事戰略與政治戰略兩方面。

若僅就軍事整備而言，二人均認為實力是避戰的必要支撐。賴清德說「備戰才能避戰」。侯友宜稱「實力確保和平」，並提出「和平鷹」的概念，很有畫面。這可謂是二人的共同點。

但二人的軍事戰略，卻呈現了極大差異。台灣在國際地緣政治上的軍事戰略呈現了兩種思考，這正是侯賴的差異：

一、以美國「遏阻中國崛起」為主體思想。此一體系的西方鷹派甚至主張，以台灣為餌，致力誘發一場國際圍殺重創中國的戰爭，以耗弱中國，阻滯其崛起。此即將台灣烏克蘭化。

欲使台灣引誘中共墜入國際陷阱的最佳途徑，就是維持台獨的主張與操作。美國鷹派對台獨寵愛有加，即在維持這隻誘餌的鮮度。

相對而言，台獨深知必須獲得美國的支撐，因此以台獨主張來表達對「遏阻中國崛起」戰略的絕對支持，要讓美國認定台獨是一隻隨時可引戰的誘餌，以此牽制中國。

在「遏阻中國崛起」這個美國戰略下，主張台獨的台灣，其主要角色其實是一個在牛棚熱身的「烏克蘭」，做一隻「美國刺蝟」，是一隻「引戰的餌」，而不在排除戰爭。

台獨是「引戰」，所以達不到前述的低標避戰。

二、台灣的另一種軍事戰略，是以「共構兩岸和平競合」為主體思想，則必不會以做為一隻「引戰的餌」或做為「烏克蘭」為目標。

台灣若以台獨做為一隻「引戰的餌」，當然「台灣有事」的概率就高。賴清德的軍事思維，即是渲染「台灣有事／日本有事／全球有事」，全面倒向「遏阻中國崛起」的美國鷹派。

但侯友宜的軍事戰略，以「共構兩岸和平競合」為目標，則主張「三Ｄ三安：台海安定／台灣安全／世界安心」。他說：「備戰是必要，避戰是責任。」、「台灣要做風險降低者」。台灣若不以台獨做一隻「引戰的餌」，「台灣有事」的概率就低。

有網文說，賴清德的論述是「拖朋友下水」，侯友宜的主張則是「讓世界安心」。一語道破。

從以上略論可知，侯賴軍事觀的差異，出自兩岸政治觀的差異。賴的論述，是建立在「遏阻中國崛起」及做一隻「美國刺蝟」的美國思考上，因此影響了他的兩岸思維。侯的論述則是建立在「共構和平競合」的兩岸思考上，不想只以做一隻「美國刺蝟」而存活，因此影響了他的世界思維。他說：「不做強國的棋子。」

接著，擱下軍事戰略，移至政治戰略。這就涉及了「高標／交流／對話」的問題，亦涉及侯賴二人的更大差異。

任何軍事戰略皆必須有一政治戰略為前提。賴清德的政治戰略是「借殼上市／務實台獨」，侯的政治戰略是「中華民國／務實不獨」。

如前述，台獨是引戰，因此連避戰的和平低標都不能維持，遑論進入「交流／對話」的高標。

和平的基本目標在化解仇恨、降低敵意，進而轉化敵人。賴清德亦深識此義，他經常說「我們不想與中國成為敵人，我們可以成為朋友」，「一旦成為敵人，一旦發生戰爭，兩國生靈塗炭」，「我願與中國成為兄弟之邦」。

但是，中共說，台獨與和平水火不容。全世界都知道中共視台獨為敵人，難道只有賴清德不知？

「我要搞『務實台獨／借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨』，但希望中共勿將我視為敵人，請將我視為朋友，我們可以交流對話。」難道這就是賴清德的政治願景與政治邏輯？

「我是台獨，但中國不能視我為敵人」。這不啻反映了賴清德的政治境界與水準。台灣政治史上，迄今尚未見過如此自相矛盾的頂層論述，賴清德是第一人。

他一方面主張「務實台獨」，一方面又主張「親中愛台」。他甚至曾說，希望中國對待台灣像太陽一樣溫暖，勿如北風一般凌厲。各位，你相信你的耳朵嗎？

台獨與和平水火不容，達不到避戰的和平低標，更達不到交流對話的和平高標。

侯友宜的政治戰略則是「中華民國／務實不獨」。即使以台美關係而論，侯友宜不是「倚美謀獨」，而可謂是「倚美謀維護中華民國」。這其實是國民黨始終如一的戰略，只是心照不宣。

民進黨似乎認為，「以獨倚美」，更能拖住美國，但這卻可能是自作多情與自甘下流。此次侯友宜訪美，ＡＩＴ理事主席羅森伯格接待殷勤，曾經出現一張侯持中華民國國旗與羅持美國國旗的合影，極為罕見，且美國智庫高人甚至對侯的談話表示「獲益良多」，均可見「中華民國／務實不獨」，在美國的「一中政策」戰略中仍有不可移易的地位。

問題在於台灣自己。我們究竟要「務實台獨」或「務實不獨」？此即政治戰略的大抉擇。

中華民國不是台獨。務實不獨，就是台灣不搞台獨，而在中華民國及中華民國憲法的立足點上與中國大陸和平競合。

務實不獨，不引戰，奠定止戰避戰的和平低標；並追求交流對話，亦即和平的高標。

二○○八至二○一六年馬政府時代，楬櫫「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，就體現了止戰避戰的低標，也實現了交流對話的高標。

什麼是「九二共識」？就是：「務實不獨／一中各表／真中華民國」。為什麼「反對九二共識」？就因「務實台獨／借殼上市／偽中華民國」。

務實台獨，就是以「九百六十萬平方公里土地／五千年歷史文化／十四億人口／世界第二大經濟體／第二大軍事體／最成功專制強權／最狂熱民族主義／台灣與之同文同種」的中國為仇敵。請問賴清德：這是你的通往和平之路嗎？

台灣唯一的道路是「中華民國／務實不獨」。愈「中華」，「民國」愈有力量。

侯賴二人最大的共同點是皆以「兩岸和平／世界和平」為目標。二人最大的差異是，賴主張「務實台獨」，指望「拖朋友下水」；侯主張「務實不獨」，希望「讓世界安心」。

請問：誰高誰下？誰是誰非？誰生誰死？