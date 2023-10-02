陳冲／秦欲弱楚 莫若聯魏 真盟友乎

陳冲 金磚會議落幕，果如預期，雷聲大雨點小，金磚幣（BRICS+）一時難有共識，而歐美等西方國家所關心的擴員（Expansion），經過折衝，增加六會員國；對一個章則不全、組織鬆散的團體，是否擴員似乎無足輕重，但聲勢依然不小。尤其是位處地緣要津的埃及與衣索匹亞加入，相當搶眼，其中又以扼踞蘇伊士運河咽喉的埃及，最引人注目。

蘇伊士是大型商船通行的無閘人工運河，一八六九年正式通航後，多數時間由英法共有的運河公司掌控。二次戰後，埃及政府成立，一九五六年宣布運河國有化，英法乃聯手以色列出兵，奪回控管。美國眼見自身全無好處，外交協商無效，又不便軍事介入，乃發動金融戰。艾森豪總統下令，在市場大量拋售英鎊／英債，造成英鎊劇跌十五％，市場大亂；美國更施撒手鐧，在國際貨幣基金（ＩＭＦ）內否決英國政府的借款請求。英國周轉不靈，不得已要求停火，同意將蘇伊士運河交還埃及政府，這也是歷史上少見，戰場大捷卻仍告饒的案例，也是美國未派一兵一卒、不費一槍一彈，即獲全勝的戰績。

勝敗兵家常事，不足為奇，怪的是，英美不是普通盟友，一九四四年英國首相邱吉爾曾形容英美間有special relationship，傳誦一時。其後八十年，兩國元首曾多次沿用此一暱稱迄今，按理這種「特殊關係」比一般盟友、北約更要緊密，更別談Non-NATO ally（非北約盟友）了。結果在蘇伊士運河事件，美國或許為了重大商業利益，或許為了國際正義，對特殊關係者居然大義滅親，而且出手之快、狠、準，應該也大出英國人意料之外。縱然長期盟友，也未必海枯石爛。

當然對盟友的支持，也是門學問。記得近年媒體有篇分析，談中國對友邦關係分為四等，用字細緻微妙。例如九月中旬稱委內瑞拉為全天候戰略夥伴關係，就表示已提升與巴基斯坦同為最緊密盟友；至於西方外交詞令，雖不公開分等，也有玄機。八月分，北約盟友德國新竄起的ＡｆＤ（德國另類選擇黨）黨魁Weidel，在直播中檢討德國無償援助烏克蘭，而美援卻要求分期償還的政策，其中提到二戰期間美國軍援英國，結果戰後英國需花六十年時間，始能分期全數清償「援助」，表示盟友的軍援，形式多樣，或貸款、或賒售、贈與或混搭，甚至可能強塞、袖手、扯後腿，殷鑑不遠，班班可考，重要的還是自己的身價。

雖說人貴自強，但世局難料，既逢局勢渾沌，不免寄望拉幫結派，古有合縱連橫、「秦欲弱楚」、「弱楚者莫如魏」，因而拉攏魏國結盟。自己有價值，才會有盟友，金磚組織雖號稱不結盟國家，招募新會員，仍要精挑細選。沙烏地及伊朗還有阿聯酋的中選，當然是基於石油豐富的蘊藏；埃及、衣索匹亞、阿根廷則顯然是基於地緣政治位處要衝，在在證明要躋身盟友，要嘛天生麗質（如新金磚六國），要嘛就要能自證身價。

如何自證身價？試舉一例，二○一四年北京決意成立數位貨幣研究所，並發展ＣＩＰＳ，當時台灣如依我的建議挾數位強項跟進研發，且因小國寡民，選擇試點或沙盒，更具成本優勢，今日應已有相當成果以傲盟邦，歐美國家為currency autonomy發展數位貨幣，卻不願借鏡對岸者，必爭先至台北取經，再加上晶片優勢，身價就不證自明。盟友也要有被利用的價值！

（作者為財團法人新世代金融基金會董事長）