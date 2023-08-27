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星期透視／美日韓軍事同盟的代價與反響

聯合報／ 周陽山（政治學者、民主基金會學術顧問）
美日韓三國領導人當地時間18日在大衛營舉行峰會。歐新社
美日韓三國領導人當地時間18日在大衛營舉行峰會。歐新社

美國總統拜登近日與日、韓兩國領導人岸田文雄和尹錫悅在大衞營會晤，這被美方視為劃時代的里程碑，也開啟了三國軍事同盟的序章。影響十分深遠，不容忽視！

很多人都在問：美日韓同盟會不會激化中、俄、朝鮮三國之間的合作與連結？會不會讓東亞出現新的冷戰與對抗情勢？是否將危及朝鮮半島和日本周邊地區的安全？其結果到底對誰有利？

一九九七年美國著名戰略家丶前國家安全顧問布里辛斯基在《大棋盤》一書中指出：「與日本維持密切政治關係符合美國的全球地緣戰略利益。但是，日本究竟是美國的屬國、敵人或夥伴？要看美、日雙方是否有能力清楚界定兩國應追求的共同國際目標，以及能否清楚美國在遠東的地緣戰略使命，及日本追求全球角色之間的界線。」「一個失去方向感的日本，不論是走上重整軍備，還是個別與中國交好，將是美國在亞太地區角色的終結。」

由是觀之，拜登政府極力促成三國軍事同盟，一方面是為了制止日、韓兩國與中國交好，進而終結美國在亞太地區的霸權地位；另一方面則希望日、韓雙方捐棄長期以來的敵意與成見，共同成為美方在此一地區實現地緣戰略使命的代理人。這正反映著拜登總統對華政策的三大主張：一丶投資美國基礎建設以夯實國力；二、聯合盟友共同牽制中國；三丶對華既競爭又合作，同時也不惜對抗！

但是，布里辛斯基卻對此提出深沉的警告，他說：「組織同盟圍堵中國崛起為世界強權，會徒勞無功；在此區域極具影響力的中國會變得充滿敵意。同時，這種作為將令美日關係繃緊，因為絕大多數日本人不會支持這種同盟。」「這種作法只會妨礙日本與中國之間出現穩定關係，同時也令日本在東亞更加孤立。」

為什麼日本政府心甘情願當美國反華的馬前卒呢？一方面，這反映日本人對自身安全處境的焦慮，它不但與中國關係長期不睦，同時也與俄羅斯、朝鮮等國為敵，只能依賴美國的軍事保護。

另一方面，日本人一向唯我獨尊，自私自利。他們甘冒天下之大不韙，決定從八月廿四日起排放核汙染水入海，預估將長達三十年！這是以鄰為壑的莽夫惡行，但日本政客卻做得出來。

但另一方韓國卻顯得小心翼翼。韓國外長朴振在八月初訪問青島時表示，希望能強化雙方經濟關係，「以和而不同的精神推動與中方的合作方案」，他並期待大陸方面在爭取朝鮮放棄挑釁、選擇對話方面能發揮建設性作用。換言之，面對朝鮮的核武威脅，韓國確實是戰戰兢兢，戒慎恐懼。

從上述分析看來，美日韓三國軍事聯盟一旦形成，最大的得利者將是美國政客和軍工集團。一方面，軍工集團得到巨額國防經費的挹注；另一方面，三國政客也得到政治獻金和軍火回扣的支持。但是，日本與韓國政府卻將扛起戰爭代理人的沉重包袱，並將面對國內民眾的反彈、厭惡與苛責。

（作者為政治學者、民主基金會學術顧問）

日本 美國 三國

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