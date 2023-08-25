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動保防疫機關 肥中央瘦地方

聯合報／ 彭正宇／竹縣動物保護防疫所所長（新竹縣）

考試院日前公告，提升縣市政府戶政事務所及部分二級機關的主管職等，但不包括動物保護防疫機關，真是感慨萬千。

民國八十七年行政院農委會動植物防疫檢疫局成立後，我即跟隨當時雲林縣家畜疾病防治所所長蔡貴雄，爭取縣市動物防疫機關課長職等提高，轉眼廿五年過去，莫說縣市政府科長提高為九等，就連鄉鎮市課長也提高為八等，至於動物保護防疫機關課長，得到的答覆總是「再評估、再研究」。現在除了我們，幾乎所有縣市政府二級機關的主管職等都提高了，真讓人懷疑多年來為動物保護防疫工作的努力到底有何意義？

政府口口聲聲說重視動物權益，要撲滅口蹄疫、防範非洲豬瘟及加強禽流感等各種動物疫病的防治，所以在農業部新增動物保護司，也把動物防疫中央主管機關由局升格為署，只有地方動物保護防疫機關，幾十年來人員沒有增加、職等亦無增加，增加只有倍增的動保業務和防疫工作、永遠的缺額和難以承受的壓力！

奉勸獸醫系畢業的學弟妹們，與其在一個專業和尊嚴被踐踏的動物保護防疫機關服務，倒不如開個動物醫院，做個荷包滿滿受人景仰的獸醫師

獸醫師 主管 非洲豬瘟

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