中共軍演 應注意無預警、多方向

中國大陸東部戰區新聞發言人陸軍大校施毅昨日表示，解放軍東部戰區自昨日起，於台灣周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，與往常不同的，這次演訓幾乎是宣布之時，就是演訓開始。

演訓項目重點演練艦機協同、奪取制權等科目。大陸「央視新聞客戶端」官媒，十九日中午立即獨家曝光演訓畫面，強調按計畫塑造全向圍島進逼之勢，並全力奪取制權。

同時，大陸國台辦也對外表達「賴清德將台灣推向兵凶戰危的險境」、是徹頭徹尾的「麻煩製造者」，以文攻來配合這次軍演。

這次演訓有幾個異於以往的特徵：

一是時間來得突然，無預警，又急又猛；

二是沒有明確的起止時間、只約略說周邊操演海空域；

三是多方向、多軍種對台島周邊海空域，立體式、長時段抵近，以「塑造全向圍島進逼之勢」；

四是國台辦立即配合，對賴清德過境外交，再一次提出警告「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁，造成海峽兵凶戰危。

我國防部隨即發布新聞稿，稱自昨日九時起，已陸續偵獲中共空警五○○、運九、殲十、殲十一、殲十六、蘇愷卅及直九等各型機計四十二架次出海活動，而其中廿六架次逾越中線及延伸線；另共艦八艘配合執行聯合戰備警巡。

再從日前中共方面針對台灣進口聚碳酸酯突然實施反傾銷稅，以及過去中國大陸商務部從未對ＥＣＦＡ發表意見，近日的動作，是否反映這一系列措施的背後，會有全面喊停ＥＣＦＡ的可能？再連接到這次的軍演，確實讓人感覺很不尋常。

我國防部應該注意這次中共軍演中的多方向，這說明解放軍一旦登陸，地點可能不一定限制在北部淡水河口，而是多點同時進行攻擊，且無預警，就如習近平所稱「解放軍要召之即來，來之能戰，戰之必勝」中的「召之即來」，從四面八方登陸，主力仍在北部，用小部隊牽制中南部兩個軍團戰力北上馳援中樞。

其次，這次中共強調海空奪取「制權」，而此制權，是包括制空權與制海權的總稱，假若台海發生衝突，顯然中共在打響登島戰爭前，不只會鎖定所有防空導彈基地，包括制海岸置導彈基地，均為第一波納入攻擊的目標，甚至優於機場的雷達站。

民進黨政府在國防戰力及國家安全戰略上，人才不如國民黨來得厚實，其擅長的是選舉，玩政治花槍，口水戰、泥巴戰打得叫好又叫座，但面對實際國安問題時，應該多聽少說，更不要嘴上不饒人，回應對岸大塊頭時，刻意用挑釁語言，並不理智。