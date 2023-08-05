光照後世 國士無雙：悼黃光國教授

黃光國教授七月三十日過世，享壽七十八歲。他這一生活得波瀾壯闊，不只在社會科學理論層面有極高的成就，發表百餘篇中英論文，著作卅餘種，被史丹佛大學依論文影響數據列名「全球頂尖二％科學家」名單，全台人文社會科學領域被列名者僅有黃光國教授一人。他後半生強烈批判五四運動精神遺產帶給台灣社會嚴重的問題，而能繼承五四的批判精神，既認真鑽研學術卻高度關注於時事，秉持知識分子的風骨堅持論政而不從政者，黃光國教授同樣是台灣社會幾乎可謂碩果僅存的一位學者。

有人很不解黃光國教授如何會從支持自由主義轉向批判自由主義，主因在他深感自由主義這一概念已被異化，甚至成為攀附名利的終南捷徑，更深感這卅年來全面去中國化帶給台灣社會的負面影響，因此反過來堅壁清野，採取「千山我獨行」的態度與作法，讓大家反思自由主義的濫用，已反過來變成人獲得真自由的緊箍咒。如果自由主義繼續全面反傳統，而不是「入乎其内，又出乎其外」，意即深入理解傳統再從中創新，最終會導致知識虛無主義，並使整個社會的倫理價值系統崩解，對照當前台灣社會的景象，難道不會讓人覺得不幸言中？

由於他心繫兩岸和平，有人輕易給他冠上「統派」的標籤，這固然是當前台灣社會習慣動輒給人按上「階級敵人」的常見作法，藉此表露輕蔑，但即使是黃光國教授具有獨派傾向的學生，已經在大學教書的學者，都不可能會接受這種說法。黃教授認同文化中國的理念，這使得他長期主張「一中兩憲」，意即在文化中國的理念裡，兩岸的憲政秩序都獲得尊重，彼此「有共識的開放對話中」共謀未來，他從來沒有「統一」或「獨立」這種二元對立的概念，這種命題本身在他看來都是來自西洋哲學異化的概念，他始終辯證性的看待兩岸關係。

對黃光國教授而言，他不能接受任何人不經辯論就靠著修辭學來給人戴帽子，如果真不同意黃光國教授的觀念，就應該在學術領域展開仔細的論證。我作為他長年相交甚深的學生，就跟他展開華人本土社會科學長達五年的路線大辯論，對他的觀點提出不同意見，每寫一篇論文，他就回應一篇論文。然而，正因他始終不採取對立角度來思考問題，在這個過程中，我既深受他的影響，他更接受我的觀點，我們聯合發表〈總結五四，再創未來：華人本土社會科學宣言〉，共同主張應該將「自性」這一核心議題放到社會科學本土化的探討過程中。

我曾經提出「黃光國難題」這一學術命題，該命題不只指向如何通過中西會通來完成華人本土社會科學，更象徵著當前如此純粹的學術辯論本身就極其困難，黃教授這種「不惜以今日之我難昨日之我」的梁啟超風格，問世上有幾人能做得到？這是極其大器磅礡的精神能量。看著海峽兩岸各種學術團體如雪片般捎來對他的敬悼，我深感黃光國教授誠然是整個華人社會舉世無雙的國士，他替我們留下極其豐富的學術資產，繼續光照著後世。