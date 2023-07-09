環署公然違法 民主倒退

環保署在七日所續行的協和電廠四接環評專案小組第五次初審延續會議，會議中突然變更會議地點及會議進行方式，舉國譁然。按內政部所公布施行之《會議規範》，開會地點及召集方式，須載明在會議通知及會議紀錄，以昭公信。本件專案小組初審會議主席，在休息時間未進行任何動議的情形下，擅自變更開會地點及召集方式，顯然已經違反會議召集程序，公然帶頭違法。

我國環評會議，雖然一再強調公民參與，但在協和電廠四接環評案件中，已流於形式。舉例來說，環保署原本公告在六月二日欲舉行的協和電廠四接環評專案小組第五次初審延續會議，該次並無限制民眾報名旁聽及發言，但之後卻因不明原因又自行「因故取消」。

取而代之的七月七日專案小組第五次初審延續會議，卻突然改變遊戲規則，從一開始說不開放民眾報名旁聽與發言，後又改成只有報名五月廿五日會議（即專案小組第五次初審延續會議之前次會議）的人可以發言，但六月二日報名之人不在開放範圍。

然後又在會議前一小時，突然在環保署一樓張貼公告《登記發言人應遵守事項》，要求發言民眾只能一進一出，且在門口唱名三次不到就算棄權。最後則是變成所有委員神隱在不知名會議室，用視訊會議方式採線上會議，公民意見則改採call out提供意見，打電話沒接就算棄權。

如此兒戲，最後在環保署出面道歉，自承效果不好而擇期再審。而所謂效果不好，就是現場收訊差，連線設備頻頻出包，以致公民團體發言斷斷續續。試問效果不好是否應該讓公民團體重新好好表達意見，而不是程序走完就好。這更不是經濟部次長曾文生所講的，會好好溝通、有誠意溝通；而是專斷獨行，大開民主倒車，強行輾壓民眾意見。

先不論實質問題，開會地點、召集方式、發言方式等，均攸關程序正義，更是落實公民參與制度最重要保障。環保署一方面說要維護公民意見充分表達權益，但另一方面卻不斷用公權力，以小手段改變遊戲規則，更可笑的是直播畫面顯示專案小組初審延續會議在環保署四○五會議室進行，但該會議室空無一人，這是消失的密室嗎？讓人匪夷所思。

環保署的作為，不僅已違反會議召集程序，更讓人民失去信任，也讓我國環評審查制度蒙羞。如果開發單位真的認為他們所提的環評書件沒有問題，環保署大可不用遮遮掩掩。請環保署落實並尊重公民參與制度。