房價愈打愈高 如何住者有其屋

蔡政府過去為了打房，可說想盡了點子，奢侈稅是其一，房地合一稅亦是，但效果似乎不佳，台北市要十六年不吃不喝才買得起，中南部房價亦節節高升。從昂貴的房價可一窺端倪，愈打房價愈高，只能望屋興嘆。

多年前政府為抑制囤房，立院通過「囤房條款」，限定本人、配偶及未成年子女共可持有三戶，第四戶以上為「非供自住房屋」，稅率將調高，希望藉此抑制「炒樓客」；現在再度出招，除了全國歸戶，並將現行的囤房稅從三點六％調高至四點八％，是冷飯重炒還是選舉招式，不得而知。

落實居住正義，打房是必要手段；但從投資報酬率來看，理想和現實有段差距。

根據統計，八成五的房屋持有者，一輩子只有一間房，多數民眾供不起第二層樓；房地產為暴利產業，會炒作的多是財團、地主和建商。投資客以人頭登記、製造假買賣，大鑽法律漏洞，房地產炒手，都靠「轉手、過水」賺大錢，短時間獲取暴利。

政府頻頻打房，推動房地稅合一、實價課稅，銀行調高房貸利率，受害的仍是一般房貸戶，每月增加支出，經濟壓力更加沉重。但對投資客來說，根本是九牛一毛，只要虛報買賣紀錄，就可從中撈回利潤，導致房價老是居高不下。

房地合一課稅失敗多次，實價課稅稽查不嚴，民眾寄望的囤房稅頗受爭議，還拿房客當墊背，對租屋者無異雪上加霜，有企業質疑政府走火入魔，恐傷及無辜，並形容是房地產的災難，成效有待觀察。

政府應從稅制改革做起，審慎制定方案，並加強稽查，讓非自用住宅現形，避免高價低報的投機現象，實踐漲價歸公的精神。促使房市穩定、供需平衡、降低房價，讓民眾買得起房子，達到「住者有其屋」的目標，才是根本解決之道。