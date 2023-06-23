教育政策窮得只剩下錢？

民進黨總統參選人賴清德才提出要補助私校大學生一年兩萬五千元學費，行政院長陳建仁立刻加碼高中職學費全免，完全符合民進黨選舉年大撒幣思維。這種思維讓財政紀律蕩然，公共政策偏頗，永遠是煙火式的熱鬧，卻沒有長遠的規畫、細膩的推展。在這種選舉民粹下容易走向不歸路。

教育是義務也是權利，無論對個人或國家的發展都極為重要，但也總存在資源分配不公問題，好的教育機會總集中在有錢的家庭或地區，影響下一代在職場的發展，導致貧窮複製，階級無法流動。彰化大城鄉潭墘國小廢校就是如此，這是大城鄉四年內關閉的第三間小學了，潭墘村民群起抗議，認為偏鄉孩子的受教權被剝奪了。但偏鄉孩子被剝奪的僅只於此嗎？

近期，草根影響力文教基金會做了一份調查報告，重點放在一○八課綱與雙語政策。五成四的受訪民眾同意學習歷程對資源不足的學生不公平。六成四同意雙語政策會讓英文程度不好的學生學習效果更差；六成二同意推行雙語政策會導致學生程度Ｍ型化。因為：英文專業的師資已不足，偏鄉更沒有；程度不好的學生用中文學都學不好了，還用英文教，不更是鴨子聽雷？憑常識判斷，都知道雙語政策會進一步惡化偏鄉孩子的競爭力。

錯誤的雙語政策傷害的不只偏鄉，事實上對整體國力都有影響。生成式ＡＩ浪潮席捲全球，台大評估後認為ＡＩ輔助與人機協作是未來發展不可阻擋之趨勢，且學習層次中的記憶、理解、分析，未來可能都會由ＡＩ取代，人的工作將著重在評鑑、創造。也就是說人工智能靠「大數據」給出的答案，只是多數人意見的綜合。而決策的智慧與獨到的創見還是得靠人完成。但智慧與創見往往來自於歷史文化的底蘊、敏銳的社會觀察力、與清晰的邏輯推理，而這些都需要透過強大的本國語文能力才能獲得。

雙語政策是否能全面性的提升英文能力，尚未可知，但弱化本國語文能力則是顯而易見，殊不知這正與培養人才背道而馳。

不但社會科學人才倚重本國語文，自然科學人才也不例外。因為理論必建構自概念，概念必表達為語文。古文執簡馭繁、一字一義的本質正是構成概念的合適元素。如：算學裡的奇數／偶數、約分、因式分解等都是文言；物理學裡的慣性、力矩、密度、守恆…化學裡的同分異構、過氧化氫、電離…也是。如無文言基礎，不易充分理解辭義；若要進行科學名詞的轉譯，更必須有良好的古文能力。煙花雙語政策只是讓人才平庸化，國力弱化。

民進黨執政八年，公共政策已全面失守，教育政策更危如累卵，面對這局殘棋，民進黨是否窮得只剩下錢？