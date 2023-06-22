彰蚵農成災民 源自極端氣候

彰化沿海滸苔大量滋生，是有史以來蔓延最快，面積最大，造成牡蠣大量死亡，生態嚴重浩劫，蚵農成為最真實的「氣候災民」。歸咎極端氣候，諸多環境氣候的因果關聯，孕育而生。

彰化是畜牧大縣，從乳牛、蛋雞、豬鴨等，沿著彰化海線南下，放眼望去，綿延不絕。乾旱的時候，排水系統積滿有機排泄物，大雨下來，全部沖到沿海，緊接著出了大太陽，助長一絲絲的滸苔快速擴張，比俗話說的「一暝大一寸」還誇張。

台灣正跟隨歐美大聲疾呼，二○五○要淨零碳排。碳盤查、碳權、碳費、碳金融都還在研議，全球能否實現淨零，還是未知數；既然無法馬上改變極端氣候現狀，我們必須自救，才能在短時間回復自然生態環境。彰化縣的公部門，需聯合縣府相關局處與地方鄉鎮公所，好好的檢測所有排水水質，追根溯源。不能回味兒時戲水，不敢期待看到鯽魚鮕鮘，至少能見到生命力強大的吳郭魚吧！

漁業過度捕撈，也是海洋生態失衡之一，漁業專家必須找出喜苔為食的魚種，大量放流魚苗。在每年的初春，以生態食物鏈方法，抑制滸苔擴散，回復早年漁業資源。另外，彰化因濁水溪與烏溪的關係，海水不透光，無法使用火誘網、延繩釣等漁法，准許使用流刺網與底拖網，是造成資源匱乏的主因。因此除了魚苗放流以外，必須提供漁場避難繁殖棲地。強烈建議目前離岸風機場域內，在不影響風機的作業維護下，建構大範圍的人工魚礁，開創另類「魚電共生」，而不該只是一次性補償漁民漁業權的損失，或是點狀投放鋼鐵礁、除役的軍艦礁，做做樣子，安慰國人。