大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨④ 不可夢遊進入台獨

民進黨搞台獨搞了幾十年，浮浮沉沉，反反覆覆，如今在蔡英文與賴清德換手之際，竟然呈現了兩大成就：

（一）讓台灣被美國挾持成阻滯中國崛起的巷戰刺蝟。（二）使對岸廣大的中國人對台灣由友善轉為仇恨。

在進一步析論前，必須再申系列①提出的中心意旨。亦即，民進黨主席賴清德可以「台獨黨綱／台灣前途決議文」為脊梁，但若賴清德準備競選中華民國總統或當選了中華民國總統，他就應當以中華民國憲法為脊梁。兩種人設，不可錯亂。

台獨如今為何會搞出前述的兩大成就，根本原因可謂就是用「台灣前途決議文」在中華民國執政，掏空了中華民國憲法。申論如下：

先論（一）。美國說，不支持台獨，反對任何一方片面改變現狀。

這至少是美國的「說一套」。可見美國也至少在避免搞成「倚美謀獨」的局面，所以「不支持台獨／反對改變（中華民國）現狀」，仍是美國迄今不敢輕易放棄的美中台「護欄」。

因此，民進黨雖然必須爭取美國的支援，卻也不必玩成「倚美謀獨」的局面，而大可仍然維持國民黨自一九四九年以來「倚美謀維護中華民國」的一貫路線。倚美可，謀獨不可，這就是「眉角」。

亦即，對美國來說，台灣挺住中華民國就夠了，搞台獨反而改變了現狀，可能成為「麻煩製造者」；但民進黨卻不放棄「借殼台獨／切香腸台獨」的姿態，用意之一只在表態，展現「借殼台獨」比「中華民國」對美國更加忠貞。

美國口稱「不支持台獨」，民進黨則以台獨加碼諂媚美國。美國只要五毛，但台獨卻給了一塊。

因此，美國就在「不支持台獨」的護欄下，順水推舟地利用了民進黨的「倚美謀獨」，這就成了美國的「做一套」。

因為，台獨對中國最有敵意，也最能成為對中國引戰的誘餌，因此也最能配合美國要壓制中國崛起的戰略。於是，台灣就成了一隻美國刺蝟，就要準備巷戰。

但巷戰就能實現台獨嗎？這絕不可能在美國的終戰想定之中。巷戰的目的，只在藉台灣的廢墟化以阻滯中國崛起的進程，正如以烏克蘭的廢墟化來耗弱俄羅斯。

這就是民進黨第一個大成就，即自動用台獨投懷送抱被美國挾持成扼殺中國崛起的巷戰刺蝟。但這不能實現台獨，而是自我作踐。

再論（二）。用中共的術語來說，台灣若「倚美謀維持中華民國」，也許仍可稱為「人民內部矛盾」。但是，「倚美謀獨」卻必定是「敵我矛盾」。

台灣與大陸抗衡，能夠相持的唯一因素就是民主自由的對比；最應避免的則是用台灣南島化的民族切割手段，對抗五千年大一統中國的民族主義。

也就是，應當用中華民國（我是中華，也是民國），來應對中國大陸，而不是想用台獨來切割中國。

系列③談反共不反中，「反共」即是以民主自由與中共相持，「不反中」即是不要用台獨與五千年的中國和十四億中國人為敵。

中華民國，愈「中華」，「民國」愈有力量。但愈脫離「中華」，搞台獨，「民國」就成了「中華民族之公敵」，失去了能量。

民國而中華，應可盡力爭取十四億中國人對台灣的共情，因為中華民國為中華民族保留了自由民主的種子；不中華又假民主，將使中國人對台灣轉向輕視與敵視。

然而，不幸的是，這幾年來民進黨的另一大成就，就是使對岸中國人原本對台灣的友善轉為仇恨。

更應警惕的是：近幾年來，民進黨不但愈來愈「不中華」，尤其愈來愈「假民主／假民國」。

借殼台獨就是假民主。系列③指出，若要搞台獨，在百分之百的言論自由下，就應明示台獨目標，經由憲政程序，正名、制憲、台獨公投，亦即經過莊嚴的民主辯證程序來實現台獨，如西班牙加泰隆尼亞或英國蘇格蘭所為。但是，民進黨如今所採卻是「借殼台獨」、「切香腸台獨」，矇騙人民、裹脅民眾，溫水煮青蛙、貍貓換太子，想帶著台灣像夢遊一般糊里糊塗地進入台獨。

種種裹脅的手法極為骯髒。設一個御選的促轉會就利用東廠來摧毀反台獨的在野黨，設一個御選的NCC就將一家旗幟鮮明的反台獨電視台吊銷執照，操縱檢察系統就以王立強案玩弄成反中大選，玩捏國安法就用「在地協力者」的紅帽子使眾人噤若寒蟬，更動不動就稱異議者是「中共同路人」。類此種種，罄竹難書。這種台獨不是真自由，這也是假民主，更是假民國。

現屆民進黨政府是解嚴後民主法治倒退最嚴重的政權。卡管案不是「個案」，而是呈現了一個「蟑螂窩」；林智堅不是個案，也是一個蟑螂窩；im.B不是個案，也是一個蟑螂窩；高端不是個案，也是一個蟑螂窩；八十八槍不是個案，也是一個蟑螂窩；能源爭議不是個案，也是一個蟑螂窩；連「輝哥」的性騷案，也挖出四處皆是蟑螂窩…。這些蟑螂窩裡看不到民主，看到的只是分贓、標案、腐敗、貪汙、枉法、失能、黑金、政策賄選，與無法無天無民主無民國。

然而，兩岸抗衡，台灣唯一可以相持的就是民主。但是「切香腸台獨」不是民主，而是「夢遊式台獨」。撇開台獨，又處處皆是前述吞噬民主的蟑螂窩。這樣的「民國」如何與對岸抗衡？這樣的民主如何能台獨？又如何能中華民國？

本文願留下一句警語：切香腸的借殼台獨，根本不是民主的台獨，而是麻醉人民的夢遊式台獨。

「中華」被掏空，「民國」毀民主。這就是民進黨搞的中華民國。

賴清德的「務實台獨和平保台論」根本不能立足。務實台獨不可能與中國成為兄弟之邦，不能和平保台，而將是「引戰禍台」。然而，本文認為，賴清德並非沒有贏得二○二四大選的可能，正因這幾年來「中華民國台灣」的政治催眠已經搞成了「夢遊式台獨」。

民進黨否定九二共識，刷油漆把自己困在牆角八年。如今，賴清德尤表現出一副比蔡英文更否定九二共識的架勢，尚不知他能否當選總統，但他已向全民預告，別指望他會從自刷油漆的牆角走出來，因此也別指望台獨走得出來，更別指望中華民國走得出來。

賴清德醒一醒：台灣不可能「和平保台獨」，但可以力爭「和平保中華民國」。

寄語任何當選二○二四中華民國總統者，中華民國總統應以中華民國憲法為政治脊梁，包括賴清德在內。（系列完）