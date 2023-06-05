大屋頂下／解剖賴清德的務實台獨② 九二共識的澡盆與嬰兒

本系列在解剖賴清德的「務實台獨」，並探討整個台獨議題的政治因果。昨日刊系列①，今日為系列②。

續論「務實台獨」的幾個主要面向：

二、否定九二共識：藍綠雙方在九二共識的分歧，已演成一場「澡盆與嬰兒」的爭議。賴清德主張丟掉「一中各表」的嬰兒，所以必須甩掉九二共識的澡盆。藍營的主流觀點則是，為了保住「一中各表」的嬰兒，所以應當留下澡盆。

九二共識，爭議的焦點在「一中原則」。二○○○年陳水扁就任總統之初，曾公開表示接受「一個中國／各自表述」的九二共識；但就在第二天，顯然是回應獨派的壓力，時任陸委會主委的蔡英文推翻了這個說法，並稱「兩岸從無『一中原則』的共識」，此後民進黨即一路反對九二共識。後來，蔡英文並以「根本從來沒有九二共識」作為二○一二、二○一六競選總統的主軸政見。

二○一六，蔡英文當選總統，民進黨與中共在九二共識的頂牛進入攤牌階段，蔡英文立即出現轉彎的跡象。首先，她宣示了憲法立場：「依據中華民國憲法（這是暗示憲法一中）和兩岸人民關係條例（這是暗指一國兩區）處理兩岸事務。」這可謂是用中華民國憲法來闡釋「一中原則」，亦即「一中各表」。

因此，她也從「根本從來沒有九二共識」的極端，開始轉彎。她說：「在一九九二年，兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維進行溝通協商，達成了若干共同認知與諒解，我理解並尊重這個歷史事實。」

時任民進黨秘書長的吳釗燮在華府演說亦稱：「民進黨從未否認一九九二年的兩岸會談，也將追隨相互諒解、求同存異的會談精神，推動兩岸關係。」

此際，蔡英文轉彎後的立場是：不要叫「九二共識」，可稱「九二會談精神」（這是澡盆）；不要說「一中各表」，可稱「求同存異的共同認知與諒解」（這是澡盆中的嬰兒）。

北京顯然看出蔡英文在試圖轉彎。但中共並未因勢利導，協助蔡英文平順轉彎，反而在「沒有九二共識就地動山搖」的高壓之下，強要蔡英文吞下「九二共識」四字，而且自此將原稱「求同存異的九二共識」，移向「體現一中原則的九二共識」，至二○一九年一月二日，習近平談話又升高至「共謀統一的九二共識」，並再宣示「一國兩制／和平統一」。

當時，在香港反送中的風潮下，蔡英文為了大選，遂將「九二共識」與「一國兩制」掛鉤，從此「九二共識／一國兩制」在台灣遂成過街老鼠。

中共這一段對九二共識的操作，是大敗筆。北京似乎認為，為了對民進黨極限施壓，不但要反台獨，也要堵住「一中各表」，使民進黨在中華民國也無出路，因此在二○一七年將「一中各表」定為新聞禁忌語。

但是，中共壓制「一中各表」，第一個效應卻是使台灣的反獨勢力因失去支撐而解構。因為，反台獨，只是對付民進黨；壓抑「一中各表」，則是疏離了多數主張兩岸和平的台灣人，民心走向「懼統容獨」。

這是中共自己搬磚砸腳。在馬英九和胡錦濤時代，國民黨說「一中各表的九二共識」，與中共說「求同存異的九二共識」，兩者可說就是同義語。在這樣的九二共識下，馬英九三不五時就說「九二共識／一中各表」、「不統／不獨／不武」，但兩岸簽定了二十三項協議（包括ＥＣＦＡ），台灣連續八年以觀察員參加ＷＨＡ，並以「馬習會」推向顛峰。由此可見，「九二共識」這個澡盆，與「一中各表／求同存異」這個嬰兒，確有同時保全的可能。如今卻因中共缺乏戰略定力，打壓一中各表，落到今日破鏡難圓的境地。十分可惜。

於是，現在又見到中共開始轉彎。一九年一月二日習近平談話後，國台辦多次出面救火。二○二二年七月，國台辦發布《「九二共識」系列微講座》，完整呈現了海基會在一九九二年十月底提出的「第八方案」，可謂藉此確認了「一中各表」是九二共識的原始組成元素。

國台辦引據海基會的第八方案說：「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同，並建議以口頭聲明方式各自表述。」

這就是原汁原味的「一中各表／求同存異」，中共原想壓制，現在又調回頭來了。

第八方案呈現了「九二共識三元素」，亦即「共謀統一／一中原則／一中各表」。中共強調「共謀統一／一中原則」，以連戰及馬英九為代表的藍營主流意見則偏愛並堅持護守「一中各表」。只要守住「一中各表」，也就能節制「共謀統一／一中原則」。因為，「九二共識」只是一只澡盆子，「一中各表／求同存異」才是盆中嬰兒。

中共顯然已經警覺，沒有「一中各表」，台灣的反獨勢力即無支撐，中華民國亦將不保。此際，應是中共最希望能保全中華民國的時刻。因此，馬英九此次訪陸完全是一趟徹頭徹尾的「一中各表之旅」，而國台辦對此行的評語居然是：「馬先生此訪，更再次證明『九二共識』是兩岸關係和平發展的定海神針。」

國台辦的這段評語，應顯示「一中各表」又回到「九二共識」。注意，這也是中共首次稱「九二共識是兩岸關係『和平發展』的定海神針」。可見中共的調子已從統一的「目的論」轉向了和平發展的「過程論」。

然而，中共正在作轉彎的試探，這回卻換成賴清德不准中共回頭。他迄今並未接受蔡英文所說「依據中華民國憲法處理兩岸事務」，如系列①所論，他的憲法架構不是「憲法一中／一國兩區」的中華民國憲法，而是《台灣前途決議文》的借殼台獨，他為了扼殺「一中各表」的嬰兒，所以必須砸爛「九二共識」的澡盆。

九二共識就是一只澡盆，爭議澡盆的名稱並無太大意義，應當留意澡盆中的嬰兒。就原汁原味來說，沒有一中各表就沒有九二共識，沒有中華民國就沒有九二共識。只要澡盆裡嬰兒能保留「一中各表／求同存異」的ＤＮＡ，即使看那只澡盆不順眼，也不應摔死這個嬰兒，因為「九二共識澡盆／一中各表嬰兒」是兩岸關係和平發展的定海神針。

項莊舞劍，意在沛公。賴清德看似只是砸破澡盆，實際上卻是要謀殺嬰兒。這正是當下呈現的真實景象。（系列③④在六月十一、十二日刊出）