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不對等權力讓受害者噤聲 立法保護性騷吹哨者

聯合報／ 高思博／中華人權協會理事長、世新大學法律學系客座教授
民進黨近日性騷擾案吃案事件連環爆，逼得賴清德三度透過臉書或親上火線道歉。圖／聯合報系資料照片
民進黨近日性騷擾案吃案事件連環爆，逼得賴清德三度透過臉書或親上火線道歉。圖／聯合報系資料照片

近日政界性騷擾案件連環爆，如同在台灣掀起了一波MeToo海嘯，事件正在發展中，誰清白誰有罪，都要海水退潮才見真章，但是這波職場性騷，有些可能甚至已達到強制猥褻的案例，暴露出一個共同的難題：壓抑、包庇、吃案背後的不對等權力。不對等權力讓受害者噤聲，現行法制存在的內控申訴機制無法啟動，受害者最後都選擇透過網路公開，揭露遭受的性騷擾、加害者身分，以及遭遇到的職場不公。迫使被害人如此決斷，選擇將不堪的遭遇公諸於眾，是現實的無奈？還是法制的不足？答案是二者皆是。

對於性騷擾的處理，我國現有性別工作平等法、性騷擾防治法、跟蹤騷擾防治法等等，校園、政府機關、政黨、公司等亦多依法擬定相關內部申訴程序，希望藉以遏阻加害者騷擾行為，保護被害者權益。

可惜的是，從受害者的控訴可看出，徒法不足以自行，本應維護受害者的機制，反向受害者捅刀，「妳為什麼不跳車？」、「所以呢？」、「雄性動物追求異性不成，總會被傷自尊嘛，妳要多體諒」。諸如此類話語，除了凸顯出性騷擾案件中，被害者常第一個被質疑的荒謬，誰讓你裙子穿太短？是不是你給人不當的暗示？更凸顯出上下不對等權力關係下，被害者會有多無助。當我們對性騷擾受害者的處境得過且過，沉默的受害者、逍遙的加害者、息事寧人的職場文化，正義將被掩蓋在塵埃中，特別是當事件觸及政治力時，結局只會更加令人無言。因此，應該改變了，扭轉觀念，加害者才是可恥的，制度引導，給性騷擾受害者呼救的必要保護才是正辦。

當受害者選擇以MeToo方式發聲，其面對風險不容忽視，在年代久遠時常證據不足下，吾人已經看到，首先面臨的是被指控者堅壁清野的法律戰，司法雖然是還原真相的最優機制，但是使用司法，受害者是需要付出代價的，因為本質著重形式公平的司法程序，是不容易實現平衡不對等權力這樣的功能，被害者除了付出時間金錢身心以外，最嚴重的是整個人會像在Ｘ光下毫無遮掩，還沒有伸張權利可能先被網路公審。

不讓被害者求助無門，對策是推動「吹哨者保護法」，做為職場性騷擾案件的必要保護，賦予被害人得以直接透過外部申訴，讓知情者與被害人，都能無後顧之憂尋求正義，讓相關人等受到法律的制裁。「吹哨者保護法」長期被認為是公私部門肅貪防弊的有力手段，可防止組織高層事前事後施壓、恫嚇、報復知情者吹哨。吾人需知若無法制保護，吹哨者自身亦常不免違反保密義務等法律風險，等於自己要先頂著鋼盔才能跳出來，這讓吹哨者對抗不對等權力關係伸張權利前，要先冒法律風險，這就不是一味強調道德勇氣能解決的問題。政黨如果有心一新形象，與其搞一堆無法徵公信的內部機制，不如共同致力於「吹哨者保護法」立法，立法院不是將要開臨時會審查大法官提名人嗎？那就趁機將正義進行到底吧！

性騷擾 職場 大法官

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