大屋頂下／共同跳脫單邊主義 兩岸安全不可分割原則

對照習近平提出的「全球安全倡議」，本文嘗試討論一下「兩岸安全倡議」。

兩岸深陷戰爭危機，就戰略安全的角度來看，主要的原因是：

中共要消滅中華民國，台灣感到不安全；民進黨要搞台獨，中共與中國感到不安全。

若欲化解這個安全困境，中共不要消滅中華民國，俾使台灣感到安全；台灣不要搞台獨，俾使中共與中國感到安全。這是「兩岸安全倡議」的基本架構。

俄烏戰爭後，許多論者認為戰爭的原因是：俄國只問自己的安全，不問烏克蘭的安全，在併吞克里米亞及操作烏東分離事件後，仍得隴望蜀，遂發動戰爭；烏克蘭則當然不得不顧慮自己的安全，但在操作納粹化、軍事化、北約化的民粹政治上完全失準失控，遂授予俄國「受到北約東擴安全威脅」的口實，招致戰爭。論者指出，俄烏兩方的安全操作皆是「單邊主義」，不是「系統性安全」，終至爆發戰爭。

顯然是受到俄烏戰爭的影響，中共提出了「全球安全倡議」。基本論述在指出安全思維不能是「單邊主義」，必須是一種「共同安全理念」。亦即，不能只問自己的安全，不問他人的安全。

「全球安全倡議」主張「安全不可分割原則」，「自身安全與共同安全不可分割，安全權利與安全義務不可分割，安全與發展不可分割」。

在俄烏戰爭以前，中國崛起的氣勢澎湃，中共官方充滿戰狼意態，民間則是「厲害了，我的國」；及至俄烏戰爭陷入僵局，「安全」突然成為中共官方的頻發詞，習近平在廿大報告中提到「國家安全」一詞竟達九十一次。這是「全球安全倡議」出枱的背景。

本文認為，如今中共一方面看到了俄烏戰爭的悲劇，一方面看到了自己身陷西方脫鉤圍堵，於是發表「全球安全倡議」，則一方面不但是要召喚各方尊重中國的安全權利，另一方面更應反省中共自身必須承負的安全義務。

習近平提出的「全球安全倡議」，在思維與精神層面，完全可以移轉到文本想像中的「兩岸安全倡議」。

俄烏戰爭若是緣於各自「單邊主義」的安全操作，則兩岸關係亦應當深刻認知到文首所描述的「安全不可分割原則」。中共不能不給台灣安全，只問自己的安全；台灣也不能不給中國安全，只問自己的安全。因為，倘是如此，安全就會「分割」。

簡略而言，兩岸當前的安全困境如下：

一、兩岸關係愈來愈深入鑲嵌在西方操作的地緣政治之中。台灣為了尋求援助，自然可能受到西方的誘惑。而中共面對西方圍堵，也會愈來愈繞不過「修昔底德陷阱」。台灣與中共想要跳出西方地緣政治的操作，皆非易事。

二、中共返祖「馬克思主義基本原理」，形同為「改革開放」封了頂，因此台灣人對中共未來的「和平演變」難存寄望。尤其加上香港的變局，更使「一國兩制」在台灣成為過街老鼠。台灣內部飽含民粹意識的「懼統容獨」的「安全思維」愈來愈重，中共的「不安全感」也就愈來愈重。

由於以上兩點，外部地緣政治撕裂兩岸的行動愈來愈真實，且兩岸取得終局解決（如統一）的困難也愈來愈大。這正是兩岸可能發生戰爭的原因，但也正是兩岸千萬不要發生戰爭的原因，看俄烏可知。因此，「安全」（不開戰）就成了兩岸關係必須凸顯的新關注與新視角。

過去，談兩岸安全有兩個盲點：

一、在中共的強勢恫嚇下，過去談兩岸安全好像只是說台灣安不安全。但今日已見，台海安全不但只是台灣的安全，也包括了中國的安全，兩者互為因果，要一起來看，不能分割來看。在「全球安全」的觀點下，如果台灣不安全，中國也不安全。

二、再者，過去只強調，中共欲武統是破壞台海安全的發動者與加害者。但相對而言，民進黨如果搞法理台獨，或務實台獨或一邊一國或倚美謀獨，也必成為破壞台海安全的發動者或引戰者。

以上兩點，就是兩岸的「安全不可分割原則」。亦即前文所說的：中共要消滅中華民國，台灣感到不安全；民進黨要搞台獨，中共與中國感到不安全。

我們若要借鏡「全球安全倡議」來建構「兩岸安全倡議」，就是要建立兩岸安全的「不可分割」。中共不消滅中華民國，台灣不搞台獨。那麼，你安全，我也安全；我安全，你也安全。你的安全裡面有我的安全，我的安全裡面有你的安全。這就是「不可分割」，不是「單邊主義」。

中共若要消滅中華民國，如《大屋頂下》所論，這不僅違反絕大多數台灣人的安全與利益，也不僅因此就毀滅了中國五千年來所僅見的民主政體，亦是對「全球文明」的直接破壞。中華民國為了台灣，為中國，為全球文明，當然無可退讓，這是中華民國的「安全觀」。

相對而言，台獨不但涉及中國對外的「安全觀」，且如習近平說「十三億中國人不會同意台獨…我們（中共）如果不處理（台獨），會被十三億人民推翻」，這則是中共對內的「安全觀」。此即王滬寧所以說「台獨與和平水火不容」。

因此，「中華民國」就成了「兩岸安全不可分割原則」的底線。

何況，當兩岸關係愈來愈深入鑲嵌在西方地緣政治中，「維持（中華民國）現狀／和平解決兩岸問題」，儼然已成美國及西方的「安全倡議」。亦即，中華民國安全（現狀安全），台灣安全，中國也安全；中華民國不安全（現狀不安全），台灣不安全，中國也不安全。如此，中華民國不但是兩岸的共同安全底線與護欄，儼然也是台美中三邊的共同安全底線與護欄。

因為，中華民國有事（武統或台獨），世界有事。

這樣的「兩岸安全倡議」，應當建立在《大屋頂下》想像的「新型兩岸關係」之上。舊的兩岸關係是「中共與台獨皆要消滅中華民國的兩岸關係」；新型的兩岸關係則是「中共與台灣共同維持中華民國的兩岸關係」。

兩岸都要跳脫「單邊主義」。不能說，只有我能活，你去死。大家都要活，都要維護各自的安全。此處借用並補充習近平的話說：「企圖把誰扔下大海，都是（中華民族）不可接受的。」

這是一個「電車難題」：姑莫說兩岸都是誰無父母誰無兒女的生靈，且兩岸都是中國血淚試誤建造的文明。

因此，「定錨中華民國／共構和平競合」，應是「新型兩岸關係」，也是「兩岸安全倡議」。