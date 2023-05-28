國際觀、本土觀 缺一不可

國民黨、民進黨，乃至可能三足鼎立的民眾黨，皆已將總統參選人推向檯面。因三人皆屬一時之選，未來競爭必十分激烈。誰會勝出，國人自然關心，因為每人皆有不同主張，且政治人格亦相當突出，所能給中華民國、兩岸、乃至國際社會的影響，不但不同且至為深遠。

本文謹就國際觀及本土觀的可能差異，探討未來的影響趨勢。所稱「國際觀」，係指政治人物的國際社會視野和觀點，本無好壞之分，只有取向不同差異。質言之，參選人可能有特別重視國際民主結盟，並且建構以美國為首的國際發展體系自期；也有人主張不宜偏向何方，且以如何左右逢源以成就國家的最大利益。當然，既然是三足鼎立，第三者或許就在中美間以動態均衡的策略，視事實發展隨時調整。

當前中美儘管互動氣氛不好，甚至有形成壁壘分明的新冷戰趨勢。但當下，彼等關係正因國際政治的結盟不同，尤其面對國內經濟的不景氣壓力，在互有所求下出現鬆動。台灣絕不宜採唯一傾向自期，否則不僅自損嚴重，更可能滿盤皆輸。

國際觀不在於參選人有無出國留學，更不在於是否曾至美國輸誠，而在於對國際政治的基本理論分析能力，與國家在國際政治變化莫測中的發展思維。北京當局固有其最大利益考量，美國亦不可能完全以國際秩序的和平穩定取代國內經濟發展，甚至「外交是內政的延長」。因而，國人或是參選人，務必對美中政經情勢有所了解和判斷，始能洞燭機先。

國際觀係各參選人的應試題庫，想必已胸有成竹；但國際觀是動態的，最近國際間普遍認為台海是全世界除烏克蘭之外的火藥庫。民眾應多思考如何以小國之尊，逢事由大化小並且能化險為夷。國家果真有戰爭的危機，大家應該去思考如何團結對外，並且有化危機為轉機的積極作為；成熟的思維應是避戰，要善用孫子兵法，不戰而屈人之兵。例如九二共識就是兩岸經過長久互動所取得的和解共識，只因選票考量被惡名化。實質上，「九二共識」就是本土觀的化險為夷藥方，何不調整策略？

至於本文所稱的本土觀，係相對於國際觀而言，係指政治人物對國內公眾事務的判斷，源自於他對國內政經文社發展的期許。因之，對於三黨總統參選人，似可由下列層面去了解彼等的可能作為：一是其過去的作為，究竟係保守、穩健或改革？成效如何？二是他在面對問題的決斷力如何？三是他在跨域問題的價值觀如何？是協力促成，抑或獨善其身，乃至明哲保身，自私自利？如都能以國家發展、社會安定為前提，始可視為正確的本土觀；而本土觀正確，國際觀堅持主權獨立，就不至於有所偏失。

希望國人及參選人，能有正確的本土觀及靈活的國際觀，始能有合宜的判斷力，更有韌性執行力，才符合做為國家領導人的基本條件之建造和形塑。最起碼的國際觀和本土觀，是願承擔國家發展重責大任的總統最起碼的條件成就；對於當今的國政發展；尤其社會道德敗壞，更是該有孰可忍孰不可忍的貫徹意志，始可當之。希望咱們能夠多所反省和關注。

總之，國際觀與本土觀並不是多麼高深的學問，卻是用對地方就可避戰；用錯地方，就要戰禍臨身。何不慎重乎？