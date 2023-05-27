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拯救道安 首重工程

聯合報／ 周信宏／警務員（高雄市）
台南市警五分局指出，人行道是供人行走，機慢車欲停放人行道中央的機車停車格位，應以牽行方式移動外，另已函請交通局增設告示牌，提醒民眾注意。記者邵心杰／攝影
台南市警五分局指出，人行道是供人行走，機慢車欲停放人行道中央的機車停車格位，應以牽行方式移動外，另已函請交通局增設告示牌，提醒民眾注意。記者邵心杰／攝影

廿三日聯合報載「甩行人地獄，三都機車退出人行道」。說明過去政府習慣將機車停車格設置在人行道上，相較於將停車格設置在道路旁，可以有效減少機車停入與駛出時的事故，及確保道路通行順暢，卻是以犧牲行人安全與通行空間為代價。

這本非零和無解，因為可規範機車上人行道時必須下車熄火「用牽的」；通行空間的部分，也可就人行道的寬幅做一定比例的設置規範。但現實是，為節省時間、貪圖方便與對危害的輕忽，許多機車騎士都騎上人行道停車格，因此不時傳出擦撞行人意外，也使得行人地獄、人行道亂象等負面標籤伴隨而來。

其次，全國各縣市都存在著一個更容易使機車於人行道行駛的工程規畫，便是大樓、透天住家騎樓外沿的人行道設計，造成機車要停放騎樓勢必要駛過人行道；更嚴重的是停放自家騎樓的汽車，不但駛過人行道，還經常占用造成通行阻礙。

綜上，造成行人地獄、人行道亂象的原因，根源於道路交通環境規畫設計的工程面，及汽、機車駕駛人用路行為慣性與觀念的教育面，其比重更勝於作為最後手段的警察取締執法面。

正本清源絕不能只是表面的加重罰款，或無限期的增加專案執法取締期日；不良的道路環境工程規畫設置宛若陷阱，輕則陷民眾遭罰款受罪、重責易生交通傷亡事故；只是一味要求警察設立專案大執法，以KPI指標強行收繳取締告發的罰單件數，注定只能治標而無法治本。

環境條件本身可形塑人類行為，「交通3E」首重工程，需做出合宜的配置規畫；其次再將規畫設計的原旨與道路使用規範，透過學校教育、考照教育、違規講習與社區鄰里宣導等途徑教育大眾；最後才是運用科技與人員執法取締。文明進程沒有捷徑，深化「以人為本」的良性交通觀念，需要世代的養成與累積，更仰仗政府從專業的道路工程規畫設計做起。

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