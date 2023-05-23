甩「行人地獄」 3都機車退出人行道

台北市長蔣萬安昨赴議會專案報告，北市府推動5年期人本交通政策，包括機車退出人行道2.0、人行道設機車彎等。對於機車退出人行道，台中、高雄市已陸續推行，新北、桃園認為交通環境不同，態度保留，台南市也說要因地制宜。

為洗脫行人地獄惡名，北市府成立府級「行人安全友善計畫」，將盤點全市45所醫院、285所學校、34條主次要幹道，訂定人本理念道路計畫，研訂10項政策及34項工作項目。蔣萬安說，過去以車為本的道路規畫觀念要翻轉。

北市府規畫人行道取消機慢車停放區、設置機車彎，並在紅黃線增設機車格、夜汽機車共用等，今年先完成5條主要幹道，包括中山南北路、仁愛路三四段、民權東西路、敦化南路與羅斯福路一段至六段，預計2027年完成34條主次要幹道。

對於台北市做法，新北市交通局長鍾鳴時指出，機車退出騎樓有一定優先順序，目前先在捷運、長照等場所落實。但新北有些傳統舊市區道路寬度不足、沒有人行道，較難實施機車退出人行道。

桃園市政府的態度也是暫時保留。交通局長張新福表示，桃園交通環境和台北不同，很多地方人行道空間不足，甚至沒人行道，騎樓也被占滿，目前先以改善火車站周邊環境為主，其他路段則視當地狀況而定。

台中市交通局除增設停車空間，去年已完成37處機車退出騎樓、人行道，今年規畫新增40處。不過，不少騎士收到罰單時頗不滿，因停車格不一定在住家或工作地點附近，另如逢甲商圈停車格一位難求，重罰之下頗表無奈。

交通局表示，將持續盤點並蒐集地方民意，調整機車退出騎樓、人行道，主要鎖定行人通行量較大的路段，如醫院、商圈、校園或社區周邊，會勘達成共識後，設置禁停告示牌。

至於台南市，交通局長王銘德也認為需因地制宜評估及考量，依法只要留設1.5公尺以上行人空間，就可開放停放機車，若行人空間不足，則以人本交通環境原則因地制宜檢討，尋求其他機車可停放空間。

高雄市交通局指出，近年除在人流較大的5大商圈19條路段推動機車退出騎樓外，目前已有42路段設停車彎，杜絕機車進入人行道，其餘路段陸續施設。

高雄市長陳其邁說，本周四3.6億人行道改善計畫追加預算就會送至議會。「機車騎上人行道，就是因機車停在人行道上。」他說，不畫設機車格，而是增加機車停車彎，就是不讓機車騎士有騎上人行道的理由，未來捷運、醫院、學校旁也會加強淨空騎樓。