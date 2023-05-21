大屋頂下／台美關係的五個維度 再論台灣不作牛棚烏克蘭

在過去很長一段期間，美國以「雙重嚇阻」（Double Deterrence）為台海戰略指針。一方面嚇阻中共武統，一方面嚇阻台灣操作台獨。

「雙重嚇阻」後來結晶為「反對任何一方片面改變現狀」一句，迄今仍是美國台海論述的標配語言。

且在相當一段期間，由於台灣在解嚴後台獨意識上升，因而美國對台灣的「嚇阻」甚至有時較對中共的「嚇阻」還要凸顯。

例如，一九九八年柯林頓訪問大陸，不但發表「三不支持」，甚且國務院將之引申為美國當局不會接受台灣以民主程序達成的台獨，後來在一九九九年又直接介入阻止李登輝欲朝「兩國論」修憲的企圖。至小布希繼任，更公開稱陳水扁的台獨操作違反台灣利益，指陳水扁是「麻煩製造者」。後來，甚至出現「美中共管台海說」。這些斑斑史實，皆顯示美國當年的「嚇阻」是「雙重」的，兩岸平衡。

但自川普至拜登以降，「雙重嚇阻」顯然出現了嚴重歪斜失衡的變化。亦即，美國固然仍持續對中共「嚇阻」，但另一方面卻有意識地掩護縱容民進黨操作「借殼台獨／務實台獨」，進行「去中國化／去中華民國化」。有目共睹。

若與前述柯林頓政府「不會接受台灣以民主程序達成的台獨」及小布希稱「台獨操作違反台灣利益」相對照，「雙重嚇阻」漸已歪斜失衡至只「嚇阻」中共武統，卻不但不「嚇阻」且在實際上掩護「借殼台獨」的地步。由美國繼續扛著「一中政策／不支持台獨」的「護欄」，民進黨則在這個「護欄」下搞他的「務實台獨」，為台灣的烏克蘭化作準備。

蔡英文的「四個堅持」，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，必然就是與美國約定的共同作品。這是在柯林頓至歐巴馬時代皆不能想像的修辭。蔡英文此次過境美國，莫說沒有提過一次「中華民國」，甚至沒說過「中華民國台灣」，一路自稱「台灣／台灣」到底，蔡英文有什麼理由認為此行「中華民國」四字不能啟齒？難道不如此就不能向美國展現台灣烏克蘭化的忠貞嗎？

一九四九年以來，台灣最重要的外力支援即是美國。無論在國安、社經發展及民主進階上，皆得美國的助益極大，這是所有台灣人應當珍惜及感謝的。但一九四九年以來，台美中關係也在五個維度之間游移變化，且是每況愈下，台灣人民應當對此變化提高警覺。五個維度，簡述如下：

一、意識形態：一九四九年，國共戰爭分出勝敗。美國當時的第一選擇是承認中華人民共和國，拋棄中華民國。「等待塵埃落定」的《對華白皮書》，可謂就是第一版的美國「棄台論」。當年，美國將意識形態的顧慮置於其次，選擇了欲與新生的共產主義中國建交。反而是中共對共產主義全球化的理想性有所堅持，所以拒絕了美國。毛澤東親撰「別了，司徒雷登」一文，斷然把美國趕出了中國。

二、地緣政治：一九五○年韓戰爆發，冷戰因此濫觴。台灣一夕之間成了「自由中國」、「第一島鏈上不沉的航空母艦」。在此後階段，台美關係皆在「冷戰／意識形態／地緣政治」的交錯激盪之中，一直到一九七九年美國與中共建交，這是美國的第二版「棄台論」。

三、中國崛起：在中共改革開放及全球化下，中國快速崛起，美國在「擁抱熊貓vs.殲滅惡龍」之間猶豫擺盪，於是出現了前述「台獨違反台灣利益／美中共管台海」的戰略判斷，因此有了「雙重嚇阻」。

四、國家主義：川普的「美國第一」，在美國的民粹焦慮下，異化成「中國讓美國不能第一／美國絕對不能讓中國變成第一」，於是美中關係急劇惡化成「修昔底德陷阱」，國家主義成為衝突的核心，美國竟異想天開想把台灣變成發動圍毆中國的一隻誘餌，而激怒中國的最有效方法就是將台灣台獨化、烏克蘭化。於是，「美國要第一／台灣須效死」，「雙重嚇阻」遂告歪斜。

五、美國黨爭：事態至此，美中台關係儼然已成美國兩黨鬥爭最糾纏的民粹議題，黨爭的內涵其實已溢過美中兩國鬥爭的實質。因此，目下所見，在美國明年總統大選的氛圍下，這場「中美大戰」其實已大半變質異化成美國兩黨甚至個別政客與軍火商的一個政治劇場，相互表演如何更加敵對中國，又爭相到台灣打卡並提款。

至此，台灣的角色甚至淪落至在總統官邸及總統府接見舉世惡名昭彰的戰爭販子波頓的地步，民進黨的自我作踐已至無以復加，台灣竟成了美國黨爭政客刷存在感的玩物。

綜上所論，這五個維度，由一九四九年「等待塵埃落定」的白皮書，到二○二三年蔡英文在官邸接見戰爭販子波頓，台灣已由不沉的航空母艦淪落至美國操作的巷戰刺蝟，這是不是每況愈下？是不是自甘下流？

當下的情況是：一方面美國不斷壓迫台灣「布雷／義務役延長／軍備競賽／高中生列冊／警察平轉戰／全民AK-47／提前部署軍火庫／巷戰／揚言炸毀台積電」等等，要將台灣刺蝟化，另一方面更有意識地縱容民進黨操弄「務實台獨／借殼台獨」，欲藉此將台灣用為對中國「引戰」的誘餌烏克蘭。

其間，美國從未宣示這樣的操作可以成就台獨或保全中華民國，只是一再強調必須阻止中國超越美國，這不啻是美國自一九四九年來首次公開當面向台灣當局強推「毀台／遏中／擁美」的焦土刺蝟方案，而居然能獲得民進黨當局言聽計從、毫無保留的應命配合，這才是一九四九年來空前未有之奇事與醜事。

美中之間可戰可和，但民進黨竟使台灣走上「台獨刺蝟路線」，卻使台灣陷於只能戰不可能和的死地，逼使兩岸問題不但不能和平解決，甚至不能和平發展。

台灣成了一隻餌，中共不知是否會上鉤，但餌自己必須先一直掛在鉤上。而且，為了展示作為一隻餌的忠貞，民進黨以「務實台獨」對美國呈上投名狀，這正是美國轉向青睞台獨的原因。試問：這只餌鉤究竟是鉤住了中共？還是鉤住了台灣自己？

民進黨真的決定要台灣為美國作一個永遠在牛棚裡待命的板凳烏克蘭嗎？

台獨就是引戰，但兩岸開戰不可能成就台獨，也毀了中華民國。小布希政府稱「台獨操作違反台灣的利益」，但美國現在的「雙重嚇阻」已經歪斜失衡，公然縱容台獨，正在作違反台灣利益之事，而可笑可恥的民進黨竟妄以作為美國的在地協力者沾沾自豪。嗚呼，哀哉！

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