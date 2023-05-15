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科技．人文聯合講座／不可思議的勞動部想法

聯合報／ 李家同
勞動部5月啟動第二期「投資青年就業方案」，從今年至2026年預計投入160億元，協助80萬名青年就業。圖／聯合報系資料照片
勞動部5月啟動第二期「投資青年就業方案」，從今年至2026年預計投入160億元，協助80萬名青年就業。圖／聯合報系資料照片

根據聯合報五月五日的報導，勞動部重視青年低薪問題，因此表示不鼓勵青年持續待在低薪產業。這使我感到震驚，無法想像這是來自政府部門的想法。

勞動部強調一個名詞，叫做「重點產業」，似乎指的是半導體、人工智慧、資通訊等產業。大家都知道，我國有些產業所付出的薪水是很高的，當然也就有些產業付出的薪水是相對低的。但重要的是，國家不需要那些產業嗎？舉例來說，到目前為止，在農業界服務的人薪水比不上在半導體產業界服務的人，可是我國不該重視農業嗎？缺蛋問題不可能靠半導體、人工智慧和資通訊產業來解決的。我國也都要注意所吃的食品是否安全，負責這些安全的人不重要嗎？他們都在所謂的重點產業裡嗎？

我再舉一個很容易懂的例子，我國要發展5G，必定要發展精密工業。我們常常需要精密的零組件，這些零組件的加工往往在國家的小工廠內完成，我相信勞動部絕對沒有將這些小工廠視為重點產業的一部分；他反而希望有為青年不要在這種產業繼續待下去。如果勞動部的願望得以實現，我國絕對不可能有更好的精密工業，我們不可能做出好的設備，這難道是政府所希望的嗎？

教育部回答得最精采，教育部劉孟奇次長說，如果用科系有無價值來衡量，對很多即使薪水不好，但對社會有貢獻大的科系不太公平。我沒有看到經濟部對勞動部的想法有什麼樣的意見，我要提醒經濟部，很多產業所發放的薪水的確比不上所謂的重點產業。勞動部這次發言中沒有提到機械和化工，這顯然表示勞動部的確不懂國家需要什麼樣的產業。

更使我困惑的是，重點產業能夠吸收全國所有的青年嗎？勞動部應該知道這是「不可能的任務」。

我在此以沉痛的心情提醒政府，國家需要各種產業，政府絕對不能有所謂重點產業的想法。假如年輕人都不願意進入營造產業，總有一天，我們的橋梁不安全了，而政府發現沒有人懂得橋梁的安全問題，也不可能再建造像一○一這種高樓大廈。我們也永遠不會有非常精密的設備，而這些設備對我國的安全是絕對重要的。

政府的責任應該是設法提高所有產業的薪水，我相信經濟部一定了解這一點。因此令我疑惑的是，勞動部在訂出這個辦法以前，有沒有和經濟部商量過？除此以外，農委會知不知道勞動部的想法？當然，所有的問題在於行政院長有沒有批准這個計畫？（作者為清華大學、靜宜大學、暨南大學、台北商業大學榮譽教授）

勞動部 薪水

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