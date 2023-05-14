名家縱論／廿一世紀蘇丹的幾場衝突與戰爭

嚴震生 蘇丹可以說是殖民時期列強完全不考慮人文、地理、語言、宗教及生活方式，所劃分出來人為邊界後遺症的典型例子，獨立建國後的矛盾、衝突、戰爭從未間斷。一個月前，蘇丹的兩股軍事力量—蘇丹政府軍（SAF）和快速支援部隊（RSF）為了軍隊如何納入文人政府發生衝突，雙方不僅在首都喀土木對抗，也擴及全國各地，造成約六百平民死亡、近五千人受傷。聯合國及其他國際組織已多次促成短暫停火，但顯然雙方並沒有誠意達成和平協議。

蘇丹最早的內戰衝突，在獨立前一年就已發生，信奉基督教、務農為主的南方黑人族群，擔心新政府將為遊牧經商的北方穆斯林阿拉伯人所主導，要求較多的自治。這個對政治權力劃分不均，以及種族與宗教信仰上所遭遇的歧視的擔憂，促成內戰爆發，斷斷續續長達十七年，最終在國際組織介入下達成和平協議。一九八三年第二次蘇丹內戰爆發，造成一兩百萬平民死亡，為近幾十年來內戰衝突最高。二○○五年雙方在鄰國肯亞首都奈洛比簽署全面性和平協議，南蘇丹獲得六年的自治權，並可隨後透過公民投票選擇獨立，伊斯蘭律法不再適用於南蘇丹。二○一一年，南蘇丹成為非洲最新獨立的國家。

脫離了北蘇丹阿拉伯人的控制，南蘇丹的獨立並沒有帶來和平與發展。同樣是基督教信仰為主的當地兩大非洲族群丁卡族及努爾族的矛盾立刻浮現，努爾族的前副總統馬察爾挑戰丁卡族的基爾，引發南蘇丹內戰，直到二○二○年兩人簽署和平協議分享政權為止，但已造成四十萬人死亡，四百萬人流離失所，其中兩百五十萬人進入包括蘇丹在內的鄰國避難。這次蘇丹發生內戰，許多又被迫重返南蘇丹，形成人道危機。

另一方面，在南蘇丹尚未獨立之前，本世紀初在蘇丹西邊的達佛地區發生了慘絕人寰的種族滅絕悲劇。達佛地區的居民大都是務農的非洲裔，與當地遊牧的阿拉伯人為了爭奪水源發生衝突。儘管兩者皆信奉伊斯蘭教，但武裝的阿拉伯騎兵團（Janjaweed）在政府默許下，卻對同樣是穆斯林的非洲裔進行攻擊殺戮，造成至少三十萬達佛居民死亡，最終靠著聯合國及非洲聯盟的維和部隊進駐才讓悲劇結束，但衝突仍然持續。這次對政府軍發動攻擊的RSF領導人達加洛就曾是Janjaweed的領導人。

蘇丹長期統治的強人巴席爾自一九八九年軍事政變上台後就極具爭議，特別是達佛的種族滅絕悲劇讓他遭到國際刑事法庭通緝。二○一八年底蘇丹人民走向街頭抗爭，四個月後軍方倒向抗爭民眾，迫使巴席爾下台，同時建立軍人與文人共治的過渡政府。一年半後，SAF領導人柏翰在軍事政變中將文人趕出政府，獨攬大權。然而，當他想將RSF整併時，卻受到了達加洛的抗拒。

蘇丹這幾十年來的衝突、矛盾、戰爭證明我們認知中存在許多不切實際的政治想像，以為去殖民化、獨立建國、推翻威權統治，就會帶來國族建立、和平繁榮、自由民主，殊不知種族、宗教、部落、地域、語言、文化等差異與分歧，甚至是個人的政治野心，永遠會是造成社會動盪的因素，蘇丹只不過是較為極端的例子，因為獨立六十年來，還沒有經歷過一個完整的文人政府，遑論民主化或政黨輪替。（作者為政大國關中心兼任研究員）