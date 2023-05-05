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缺蛋危機解除？莫忘檢討敗絮

聯合報／ 蕭思源／自由業（苗栗市）
清明連假過後，雞蛋買氣直落，消費者也已經習慣了買不到，排隊買蛋的狀況已經不復見。 圖／報系資料照片
清明連假過後，雞蛋買氣直落，消費者也已經習慣了買不到，排隊買蛋的狀況已經不復見。 圖／報系資料照片

現在沒人喊缺蛋了，缺蛋恐慌似已過去，如颱風過境般；之前買不到雞蛋引來驚惶，好像要動搖國本似地，如今突然發現不再缺蛋，社會又變得風平浪靜。台灣社會常因風吹草動而鼓譟，患了嚴重焦慮症。缺蛋的反應，正說明台灣百姓內心深深缺乏安全感。

缺蛋時，市面上傳聞理由一大堆，有說俄烏戰爭黃小玉飼料價格貴了，蛋農宰殺淘汰老母雞也少了養雛雞意願，以至於蛋雞青黃不接。也有說雞瘟影響、天候影響，甚至有人為炒作諸多因素。雞蛋價格扶搖直上，沒人敢喊貴，能買到雞蛋心裡頭有種莫名的得意感受。

農政單位被罵到臭頭，補貼蛋農改建老舊雞舍，意圖賄絡蛋雞給予較好生蛋環境加班生蛋，農政單位悲觀預估缺蛋將缺到六月底，甚至是明年。沒想到市面上雞蛋貨源突然變得充足，真讓人不知所以，如掉入五里霧中。缺蛋原因為何？理由若是誇張想搪塞就太混了。農政單位的預估和現實情況有落差，不知是有所本，抑或瞎猜？陳主委需要給大眾一個交代。

習於和稀泥的社會，事情過去了，大家就少了追根究柢檢討興致，缺蛋理由是不是真實？漲價合不合理？其實還是有很多不明不白處需要釐清，農政單位千萬不得有敷衍心態，以為事情過去就可當沒事，甚且不思檢討還往自己臉上貼金。

雞蛋 飼料 蛋價 漲價

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