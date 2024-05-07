港男被炒公開解僱信 網友見原因不同情︰沒報警已經仁至義盡

每名上班族都會知道在職場上做錯事，輕則收警告信，重則解僱。一名香港男子在臉書社團「裁員炒人消息關注組 (香港公司裁員/ 結業拖糧/ 你老闆又出事消息/ 被無理解僱，都歡迎入來貼)」上傳照片，顯示物流公司發信指控他「在非工作時間下未經主管批核，私自盜用公司車輛及油卡」，公司決定給予7天通知期將他解僱，信件更附有港男住址，網友笑言「犯法可不須通知期，即時終止合約」、「認為公司不合理解僱？」、「沒報警抓你已經對你仁至義盡」。

原po在臉書社團「裁員炒人消息關注組 (香港公司裁員/ 結業拖糧/ 你老闆又出事消息/ 被無理解僱，都歡迎入來貼)」上傳照片，但沒有發表其意見，可見物流公司信件上款和原po姓名吻合，人力資源部解釋原po今年3月7日至19日休假，但未得到主管批准，擅自使用公司車輛及油卡，屬於「嚴重事項」，所以公司決定終止僱傭合約，而且給予7天通知期，最後受僱日期是今年4月25日。

原po沒有遮掩個人資料，包括自己住址，多名網友紛紛笑言「放封信上網好威？其他網友一定會幫忙出聲？」、「自揭私隱果然有料到」。也有人質疑是否有人冒認原po之名上傳信件。

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文章授權轉載自《香港01》