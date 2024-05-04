龍門石窟太美？遊客發出驚嘆「下巴真的掉了」 園區急廣播尋醫
五一假期期間，大陸河南洛陽龍門石窟一直是熱門景點。5月3日，一位外地遊客在河南洛陽龍門石窟欣賞盧捨那大佛時，不禁發出驚嘆，導致下巴脫臼。遊客忍著疼痛求助景區內的救援中心志願者。隨後，志願者為其廣播尋醫稱要找「骨科醫生」。網友笑稱，「原來真的有驚掉下巴這種事」，亦有網友稱「是不是看到這麼多人也出遊，才嚇掉了下巴。」
5月4日，龍門石窟工作人員回應稱，已經幫助該遊客復原下巴。
據了解，盧舍那大佛是龍門石窟中藝術程度最高、整體設計最嚴密、規模最大的一座造像，以神秘微笑著稱，被國外遊客譽為「東方蒙娜麗莎」、「世界最美雕像」。 2022年8月2日，河南洛陽，龍門石窟盧舍那大佛經過數月「大修」後真容再現。
「盧舍那」在佛教教義中是智慧廣大、光明普照的意思。龍門石窟的這尊盧舍那大佛像，通高 17.14米，頭高4米，耳長1.9米，髮髻呈波紋狀，面部圓潤飽滿，眉如彎月，目光慈祥，盧舍那大佛透露著一種女性的柔美。坊間流傳一種說法指，盧舍那大佛是以武則天為原型。
網友點評：
「雖然遊客挺慘也很疼 但是真沒忍住笑了。」
「骨科醫生：每想到出來旅個游，還得加班。遊客：每想到出來旅個游，還得就醫。」
「是因為看到這麼多人嚇到的吧？」
「驚掉下巴原來是真的。」
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文章授權轉載自《香港01》
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