上海手扶梯食人！女子半截身捲入搶救3週 丈夫報喜：不用截肢

據此前內媒報導，傷者在上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院進行搶救，隨後在三週內進行了多次清創，確認傷口感染情況以及病情恢復程度。目前傷者已辦理轉院，並將在其他醫院普通病房內進行康復。

據早前報導，事發時超市內閉路電視影片顯示，涉事扶手電梯有一塊踏板缺失，女子剛踏上扶手電梯，正好踩入缺失踏板處，隨後該女子另一隻腳也陷了進去，但扶手電梯並沒有因此立即停止，繼續運轉了約10秒左右，直至周圍人按下扶手電梯的緊急制動按鈕，電梯才停住。

女子被嚇得當場大叫救命，其後被救出送院搶救。女子的丈夫從護士的描述中聽到的是難以想像的畫面，「骨頭外露，皮和肌肉被扯下，非常恐怖」。

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文章授權轉載自《香港01》