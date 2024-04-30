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上海手扶梯食人！女子半截身捲入搶救3週 丈夫報喜：不用截肢

香港01／ 撰文／朱加樟
圖／翻攝自《香港01》
圖／翻攝自《香港01》

上海一名30歲左右女子在本月4日到奉賢區萬家福超市購物，搭乘的扶手電梯竟有一階空檔，女子踩空後下半身被捲入機器，其後被救出，送醫搶救。女子一直被收治在深切治療部中，一度收到醫院下達的病危通知書，且面臨截肢的風險。如今受傷女子迎來好消息，女子丈夫26日在社交平台表示，妻子已經轉去普通病房養傷，「腿基本已經保住了」，同時表達了對網友關心的感謝，讓大家不必擔心。

據此前內媒報導，傷者在上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院進行搶救，隨後在三週內進行了多次清創，確認傷口感染情況以及病情恢復程度。目前傷者已辦理轉院，並將在其他醫院普通病房內進行康復。

早前報導，事發時超市內閉路電視影片顯示，涉事扶手電梯有一塊踏板缺失，女子剛踏上扶手電梯，正好踩入缺失踏板處，隨後該女子另一隻腳也陷了進去，但扶手電梯並沒有因此立即停止，繼續運轉了約10秒左右，直至周圍人按下扶手電梯的緊急制動按鈕，電梯才停住。

女子被嚇得當場大叫救命，其後被救出送院搶救。女子的丈夫從護士的描述中聽到的是難以想像的畫面，「骨頭外露，皮和肌肉被扯下，非常恐怖」。

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文章授權轉載自《香港01》

上海 截肢

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