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嫌台灣搭火車很麻煩？陸大媽曝原因 喊「要再進步」惹怒眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵示意圖。聯合報資料照片
台鐵示意圖。聯合報資料照片

不論國內外旅客，不少人在台灣旅遊都會選擇搭乘台鐵高鐵，除了可以現場購票以外，也能夠網路訂票，不過有位大陸大媽卻抱怨在台灣搭火車很不方便，因為還得到超商多付錢取票，不像她在大陸只要刷臉、刷身分證就可以搭車，大媽還語重心長地要台灣再加油，影片一出引起眾人不滿。

這名大陸大媽在抖音「中原女子在台灣」上傳短影音，她抱怨在台灣搭火車很麻煩，得先跑到超商的ibon買票、取票，而且每一張還得多花台幣8元的手續費，然後進站、出站還要拿著票在閘門口感應，但在大陸只要輕輕鬆鬆地刷臉、刷身分證就可以搭車了，比較兩邊的差別性後，大媽笑虧「台灣真的還要再進步喔」。

影片一出引起台灣網友的不滿，「明明可以用手機，還要用最麻煩的再來抱怨」、「如果妳真的有在台灣生活了15年，為何要排除許多方便的購票法，偏要選擇大多數人不曾使用的購票方式來拍片評論，真是居心叵測啊」、「（大陸）坐個車驗兩次票，然後全身搜身安檢，包裡面飲料茶水還要你當場拿出來試喝，行李包包還要過機檢查」、「刷臉刷身分證，個資都被看光光了」、「直接買哪需要去7-11」、「手機是個好東西，妳可以問一下工作人員」。

還有大陸民眾看不下去，反駁大媽的說法，「阿姨，我大陸人在台灣13年，我經常搭火車從來沒有花錢去711感應，是不是妳自己需要再進步？」、「2019年底從高雄到台北搭高鐵，在車站買很方便，沒有安檢，沒有妳說的那麼麻煩」、「我是大陸人，其實手機上可以直接買票，是妳自己不懂用，搞得那麼麻煩」、「呃…我去過幾次都沒有在seven拿過票呢，先想想是不是妳自己選擇的問題呢？」

大陸一名大媽抱怨在台灣搭火車很不方便，取票還得到超商花8元手續費拿票，讓她直言台灣要再進步。 圖擷自抖音「中原女子在台灣」
大陸一名大媽抱怨在台灣搭火車很不方便，取票還得到超商花8元手續費拿票，讓她直言台灣要再進步。 圖擷自抖音「中原女子在台灣」

台鐵 高鐵

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