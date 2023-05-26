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廣西科技大學領導酒駕肇事逃逸躲女廁 光屁股被警帶走校方予以免職

香港01／ 撰文：孫聖然
廣西科技大學外國語學院副書記楊某某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所。（影片截圖）
廣西科技大學外國語學院副書記楊某某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所。（影片截圖）

廣西科技大學外國語學院副書記楊某某，日前酒駕撞車逃逸後一度躲進女廁所。周五（26日），校方通報決定免去其副書記職務，並對涉嫌酒駕逃逸問題依規查處。

有大陸網友爆料稱，周三（24日）晚11時許，楊某某酒後撞車逃逸後竟一度躲進女廁所。網傳影片顯示，一名身着藍色上衣的男子，未來得及穿褲，就被幾名警員從廁所中帶走。

事發後，廣西科技大學工作人員證實事件，並稱將積極處理。及至周五，校方發布通報稱，根據初步調查結果，楊某某涉嫌酒駕逃逸情況基本屬實。經研究決定，免去其黨總支副書記職務，對其涉嫌酒駕逃逸問題由學校紀委依規查處。

通報指，校方始終對教師師德失範行為「零容忍」，學校已成立專項工作組作進一步調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理，同時舉一反三，進一步加強師德師風教育。

對此，大陸媒體《澎湃新聞》發表評論文章指，酒駕、肇事、逃逸，還逃進了女廁所，這每一個情節哪怕是單獨拎出來，都和高校院系領導的身份極不相稱，與其本該具有的公共形像差距太大。如此多的錯誤疊加到一起，直讓人懷疑這位領導的平日作風。

文章稱，近年來，一些黨員幹部公然酒駕醉駕，造成惡劣的社會影響，這次也是有網友在社交平台爆料後，學校迅速回應並做出了處理。這既是社會監督的一部分，客觀上也有利於形成輿論壓力，警示黨員幹部常懷敬畏之心，認清黨紀國法的紅線，約束好自己的言行。

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文章授權轉載自《香港01》

酒駕 女廁

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