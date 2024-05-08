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中國外匯存底規模3.2兆美元 5個月新低

中央社／ 台北8日電

中國國家外匯管理局數據顯示，截至今年4月底，中國外匯存底規模為3兆2008億美元，創5個月新低，較3月底減少448億美元；單月降幅1.38%，是7個月以來最大。

綜合新華網、每日經濟新聞等陸媒報導，中國國家外匯管理局昨天公布了上述數據。

中國國家外匯局相關負責人表示，今年4月美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降，而「我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，有利於外匯儲備規模保持基本穩定」。

報導另引述中國民生銀行經濟學家分析，4月受美國就業和通膨數據超預期影響，美國聯邦準備理事會（ Fed）降息預期延後，帶動美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌，國際金融市場再現股、債、匯「三殺」局面。

中銀證券經濟學家則提到，4月受美元強勢的波及，日圓、印度盧比等許多亞洲貨幣均創下近年來甚至數十年來的新低，人民幣匯率卻保持了基本穩定，這反映了中國外匯市場韌性足、市場匯率預期穩，有利於促進外匯供求平衡。

此外，報導說，中國央行已連續18個月增加持有黃金。截至4月底，黃金儲備為7280萬盎司，3月底為7274萬盎司。

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