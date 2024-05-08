開啟「瘦身」 萬科轉讓深圳一地塊起拍價98億

距離股東大會公布瘦身健體一攬子方案僅一周時間，大陸房企巨頭萬科迅速開啟「瘦身」模式。深圳公共資源交易中心官網8日發布，位於深圳灣超級總部基地的T208-0053宗地使用權掛牌轉讓，起拍價人民幣22.35億（新台幣98.3億元），將於5月27日交易。

財聯社報導，這塊地塊在2017年12月首次出讓，當時萬科以人民幣31.37億元的價格競得，土地面積約1.9萬平方公尺，用地性質主要為商業辦公等。

對於該地塊的轉讓，萬科方面表示，掛牌轉讓該地塊，是公司堅決推進瘦身健體一攬子方案的落地舉措之一。

萬科方面指出，該地原計劃主要用於在深員工辦公使用，鑑於當前行業形勢已發生重大變化，公司計畫不再建設該專案，因此擬對該專案進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用，聚焦資源做好、做強三大主業。公司堅定看好深圳超總片區的發展，仍是該片區建設參與度最高的企業之一。

北京商報報導，易居研究院研究總監嚴躍進表示，「瘦身健體」戰略的實施，實際上是萬科對於市場環境變化的積極回應。在當前房地產市場競爭日益激烈的情況下，企業要想保持競爭力，就必須在戰略上作出調整，優化資源配置，提高營運效率。

嚴躍進認為，萬科此次選擇的「瘦身」策略，就是將那些非核心的、不能帶來長期收益的業務進行剝離，以便更好地集中力量，發展核心業務。

萬科管理層曾在4月30日的股東大會上在會上透露，萬科調整公司經營戰略，計畫騰出有限資源，聚焦綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大主業。

除上述三項主業外，將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計畫每年完成人民幣200億元。