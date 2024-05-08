快訊

南方澳大橋斷裂釀6死一審判決出爐 4人過失致死、2公務員無罪

引眾怒！基隆清潔隊垃圾車進焚化廠 輾過睡車道黑狗竟直接開走

知名韓式炸雞店拒導盲犬入內！她訝異發生「在北市熱區」 業者道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開啟「瘦身」 萬科轉讓深圳一地塊起拍價98億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
正在建設中的深圳灣總部基地。（第一財經日報）
正在建設中的深圳灣總部基地。（第一財經日報）

距離股東大會公布瘦身健體一攬子方案僅一周時間，大陸房企巨頭萬科迅速開啟「瘦身」模式。深圳公共資源交易中心官網8日發布，位於深圳灣超級總部基地的T208-0053宗地使用權掛牌轉讓，起拍價人民幣22.35億（新台幣98.3億元），將於5月27日交易。

財聯社報導，這塊地塊在2017年12月首次出讓，當時萬科以人民幣31.37億元的價格競得，土地面積約1.9萬平方公尺，用地性質主要為商業辦公等。

對於該地塊的轉讓，萬科方面表示，掛牌轉讓該地塊，是公司堅決推進瘦身健體一攬子方案的落地舉措之一。

萬科方面指出，該地原計劃主要用於在深員工辦公使用，鑑於當前行業形勢已發生重大變化，公司計畫不再建設該專案，因此擬對該專案進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用，聚焦資源做好、做強三大主業。公司堅定看好深圳超總片區的發展，仍是該片區建設參與度最高的企業之一。

北京商報報導，易居研究院研究總監嚴躍進表示，「瘦身健體」戰略的實施，實際上是萬科對於市場環境變化的積極回應。在當前房地產市場競爭日益激烈的情況下，企業要想保持競爭力，就必須在戰略上作出調整，優化資源配置，提高營運效率。

嚴躍進認為，萬科此次選擇的「瘦身」策略，就是將那些非核心的、不能帶來長期收益的業務進行剝離，以便更好地集中力量，發展核心業務。

萬科管理層曾在4月30日的股東大會上在會上透露，萬科調整公司經營戰略，計畫騰出有限資源，聚焦綜合住區開發、物業服務、租賃公寓三大主業。

除上述三項主業外，將退出其他業務，清理和轉讓非主業的財務投資。堅決大力度推進商辦等大宗資產交易，計畫每年完成人民幣200億元。

人民幣 深圳 資產

延伸閱讀

深圳女童12公尺高空墜落！疑未繫好安全帶 南山遊樂商家停業

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

限購令鬆綁 五一北京湧現看房潮 深圳買房送黃金

遊香港被震撼！陸女搭港鐵嚇呆「不用做這事」 網笑：妳早上來看就知道

相關新聞

開啟「瘦身」 萬科轉讓深圳一地塊起拍價98億

距離股東大會公布瘦身健體一攬子方案僅一周時間，大陸房企巨頭萬科迅速開啟「瘦身」模式。深圳公共資源交易中心官網8日發布，位...

港吸才12萬 官員：內地占比過高 將赴東南亞、歐洲引才

香港人才服務辦公室7日首辦「香港‧全球人才高峰會」，首日有1200名參與者，另有2500人登記收看直播，當局預計一連兩天...

大陸官媒：第2季降準機率偏大 降息或擇機公布

市場近期對降準降息的討論日漸升溫，新華社旗下「中國證券報」8日發表頭版文章指出，第2季降準的機率偏大，同時降息也將擇機公...

特斯拉中國4月銷量6.2萬輛 比亞迪是特斯拉5倍

根據乘聯會發布的最新數據，特斯拉上海超級工廠在2024年4月的預計交付量為6萬2,167輛，與去年同期相比下降18%，與...

FSD全面落地再緩緩 無人駕駛計程車或先登陸測試

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日赴陸訪問，試圖爭取讓特斯拉的全自動輔助駕駛系統（Full-Self D...

鑽漏洞入美 大陸商品經「這兩國」洗產地翻倍賣

美中貿易戰持續，美國對大陸商品徵收高額關稅，制裁力度不斷加碼，然而大陸為了躲避制裁，透過第3地向美國出口商品，調查顯示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。