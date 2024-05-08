FSD全面落地再緩緩 無人駕駛計程車或先登陸測試

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）4月28日赴陸訪問，試圖爭取讓特斯拉的全自動輔助駕駛系統（Full-Self Driving，FSD）軟體能在中國大陸開放使用。據《中國日報》報導，特斯拉提出想在大陸落地無人駕駛計程車（robotaxi），大陸或先支持其在國內測試示範，但暫未完全批准FSD全面落地。

大陸目前的自動駕駛計程車平台包括百度蘿蔔快跑（Apollo Go）、小馬智行（Pony.ai）等，據財聯社報導，大陸支持特斯拉測試無人駕駛計程車，預計國內robotaxi市場規模將突破人民幣1兆元（合約新台幣4.49兆元）。

當前特斯拉的自動輔助駕駛Autopilot可以做到保持車速、維持與前車距離並確保車輛持續行駛在車道內。FSD是Autopilot的進化版，從2020年開始小規模推送，至今已經歷11次大規模更新。特斯拉希望FSD逐漸升級，最終實現自動駕駛。

據彭博新聞報導，馬斯克宣布將在今年8月推出無人駕駛計程車，報導引述分析公司Vital Knowledge創始人克里薩富利（Adam Crisafulli）分析，「這似乎是特斯拉試圖將人們的注意力從非常慘淡的電動汽車市場轉移開的一個例子。」報導指出，特斯拉通常需要多年時間才能將其馬斯克畫出的產品變成現實。