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五一優惠強強滾 海口海關消費旺
海口海關6日發佈統計數據顯示，今年五一假期（5月1日至5月5日），海口海關共監管離島免稅購物金額5.47億元（人民幣，下同），購物人數8.58萬人次。
中新社報導，海口市自4月30日至5月15日發放1400萬元的免稅行業消費券和97.87萬元的數字人民幣離島免稅消費券；三亞市在節日期間累計投放超2000萬元的離島免稅消費券。海南全島各免稅店也推出一系列活動。顧客在cdf海口國際免稅城購物，可享受多品類商品5倍積分，部分香化商品低至5折，部分時尚精品商品低至2折等優惠。cdf海口國際免稅城銷售部經理孫慧妍說，消費者可同時疊加門店折扣、政府消費券和銀行滿減活動，憑藉進島機票或船票還能再領取餐飲券、停車券。
離島免稅購物是海南旅遊消費的金字招牌，2023年購物金額為437.6億元，官方預計今年將增長10%。
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