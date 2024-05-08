北京車展 278款新能源車登台

2024（第十八屆）北京國際汽車展覽會日前拉開帷幕。時隔四年再度舉辦，作為今年中國大陸首個國際頂級車展，北京車展吸引了全球各大車企關注，中外知名品牌的117款新車在此全球首發，展出41款概念車及278款新能源車型。展覽地點設在北京中國國際展覽中心順義館和朝陽館，展會面積達22萬平方米。

本屆北京車展以「新時代新汽車」為主題，「新」的概念從參展車企陣容上就可見一斑。華為鴻蒙、小米汽車兩大新品牌高調亮相，理想、阿維塔、深藍、智己、昊鉑、iCAR、極氪、創維等多家大陸新能源汽車品牌也首次登陸北京車展。

跨國車企也「摩拳擦掌」，包括寶馬、梅賽德斯-賓士、奧迪、大眾、上汽通用、福特、本田等在內的一眾國際主流汽車品牌悉數參展。其中，英國著名超跑品牌路特斯、通用汽車高端進口車品牌道朗格等，也在北京車展首秀。

在順義館各展館，不到一個月前剛剛發布首款車型的小米汽車，是北京車展的新面孔。小米汽車亮相W2館，輕鬆拿下「人氣王」。小米集團創始人、董事長雷軍現身品牌發布會，展區被裡三層外三層圍了個嚴實。雷軍興奮地公佈了小米SU7上市以來的階段性成績：截至4月24日，該車型鎖單量超過75723台；發布28天，這款新車已交付5781台。

另一家以科技公司背景下場造車的華為位於E2館，與小米東西對望，成為東區頂流。此次參展，華為造車端以「鴻蒙智行」之名設展區，不僅展示了問界的多款車型，更首次發佈了享界S9。這是一款對標寶馬7系的大中型轎車，車長5.16米，軸距3.05米。目前，華為尚未公布其售價，車輛的內飾也有所遮擋，並未在車展上展示。該車型預計將於今年6月上市，能否成為問界後的又一爆款頗受外關注。

在E4館北汽集團展區，粉色的極狐阿爾法S5被放置在展區的重要位置。這款新車前幾天剛剛開啟預售，在北京車展上首次面向公眾零距離展示。在北汽展臺對面的梅賽德斯-賓士展區，首款純電越野大G亮相展台，借由本次車展走向大眾。