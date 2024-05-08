花旗：香港房價還會跌10%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
香港房市示意圖。 （中通社）
香港房市示意圖。 （中通社）

港府2月底宣布為房市「撤辣」（指撤除限制），市場關注房價能否因而回穩。不過，花旗香港Citigold及信用卡貸款銷售主管李貴莊指出，購房需求受利率走勢影響，目前按揭（房屋抵押貸款）利率4.125%，與收租率仍相差100個基點，預估貸款利率要回落至3%，才對房市有支持。該行坦言，在上述差距下，預計香港房價仍會再跌10%。

外界關注美國降息預期，市場普遍預測今年將只有一次降息。不過，花旗香港預測更激進，該行預計從7月開始，美國將降息四次，每次減幅為0.25個百分點，預計年底美國聯邦基金利率上限將降到4.5%。

李貴莊表示，儘管美國可能降息，但香港利率可能不會立即跟隨美國的步伐下降。他指出，銀行在決定是否調整利率時，將考慮自身的資金成本和風險承擔能力。

花旗香港4月曾針對港府2月「撤辣」後，對香港市民的置業意向進行調查，結果顯示，54%、62%和57%受訪富裕人士（指家庭收入每月港幣4萬元以上）預計未來6、12和24個月香港房價將會上升。

此前花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪表示，預期香港住宅價格在2024年繼續回調，到2024年底或將下跌超過10%，周期底部落在2025年，這將取決於利率走勢和宏觀環境。

據港府土地註冊處3日公布數據顯示，香港4月送交土地註冊處註冊的住宅樓宇買賣合約8,551份，較上期增加115.3%。

主管 美國 香港

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