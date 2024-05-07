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才剛降薪25% 大陸券商龍頭中金傳將裁員三成

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸券商龍頭中金公司傳出要裁員三成。圖／央廣網
大陸券商龍頭中金公司傳出要裁員三成。圖／央廣網

才在4月26日將境內投資銀行員工的基本工資調降25%後，大陸券商龍頭中金公司又傳出，考慮自2024到2026年削減三分之一境內投行員工，每年裁員約13%，今年投行員工數量縮減至少10%。

路透報導，其中一位消息人士表示，北京、上海的裁員比例會超過13%，而創收能力更強的深圳會低於13%。

目前只有一些中金投資銀行家從上級或人力資源部門獲悉裁員計畫，中金尚未在內部正式公布相關計畫；裁員將包含因考評不佳被迫辭職的員工，及在降薪後主動離職的員工。

中金公司年報顯示，截至2023年年底，投資銀行部門有2,370名員工。公司今年首季淨利年減45.1%，投資銀行業務手續費淨收入也降25%。

1995年成立的中金公司，主業是為大陸大型國企，提供海內外融資上市服務，幾乎壟斷大型企業上市的業務。2023年中金響應大陸國家主席習近平提倡的「共同富裕」理念，將員工獎金砍掉40%，一年後，再祭出減薪4分之1的政策。

LSEG數據顯示，今年前四個月，大陸IPO籌集的資金總額至26億美元，為2013年以來的最低水準。外資投行在亞太地區亦已開啟裁員潮，包括摩根士丹利、滙豐銀行、花旗等。

21世紀經濟報導，降薪裁員已然成為個別券商投行的選擇。而激進的人員調整，也存在引發更多次生問題的風險，一旦市場變幻，難形成長效、穩定的業務團隊，金融行業因為合規的長效約束要求，短效的人事策略和激勵策略易引發風險。

由於自2019年科創板試點註冊制至2021年，A股新上市企業數量持續大增，2022年新股IPO數量雖有下降但仍然保持高位。市場人士一度普遍預測，全面註冊制以後企業上市速度還將加快。因此，各家券商投行紛紛招兵買馬，投行人員數量大增。

然而去年「827新政」起滬深交易所上市節奏急剎車，今年春節以來滬深交易所更是IPO項目零受理，這使得一些券商投行出現人員冗餘。

有投行人士表示，沒有項目，就沒有實質性業務可做，每天到公司打卡，然後學習新「國九條」等各類政策，已經成為工作日常。「對於公司而言，我們已經成為「閒人」，如果IPO項目受理持續為零或低位，公司將無力承擔如此高昂的人力成本。」

投行業內普遍反應，即使IPO項目受理增加、上市節奏恢復，也難以達到2021年到2022年動輒數百家的高速度，每年200家左右是當前業內人士認為相對合適的上市節奏。這代表縱使IPO節奏恢復如常，前些年擴張太快的投行仍然面臨人員冗餘，裁員勢在必行。

券商

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