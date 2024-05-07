「中國衝擊2.0」來了 王健全：台商打不過可加入

龐大的「中國製造」產能正在席捲全球市場，面對「中國衝擊2.0」（China Shock 2.0）來襲，不少國家已採取措施，中華經濟研究院副院長王健全7日表示，台商若打不過中國大陸廠商，乾脆就加入他們，或者模仿他們的商業模式，來尋求自己的創新。

王健全在財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會（簡稱「聯輔基金會」）與華南銀行舉辦「2024年新挑戰新商機」座談會上指出，未來全球經貿版圖重整，在美中科技戰下，中國大陸廠商持續到印度、墨西哥和東協布局，未來勢必與台商競爭，而中國大陸本身產業將面臨空洞化，就業、消費和進口會持續下降，也會影響到台灣、南韓和東協。

王健全認為，受美中科技展影響，中國大陸經濟將持續弱化，在手機、面板、汽車等產業進行進口替代，中國大陸勢必要擴大平價出口，也就是殺價競爭，從而輸出通縮。