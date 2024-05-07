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陸學者看賴清德：有了新職情況可能有變 大陸拭目以待

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
賴清德即將就任台灣新總統，各界關注解放軍的動態。圖為中共總書記、軍委主席習近平今年二月視察慰問駐天津部隊代表。（新華社）
賴清德即將就任台灣新總統，各界關注解放軍的動態。圖為中共總書記、軍委主席習近平今年二月視察慰問駐天津部隊代表。（新華社）

賴清德準總統再兩周就職，大陸清華大學戰略與安全學者周波表示，賴曾宣稱自己是「台獨務實工作者」。問題是，當一個人有了新職位時，情況可能會發生變化。因此，我們（大陸）只能拭目以待，看他（賴）如何行事。相信美國也在密切觀察。

香港南華早報刊登大陸國防部國際軍事合作辦公室前安全中心主任、清華大學戰略與安全研究中心研究員周波專訪。

就台灣問題，記者問：「一些美方官員說，中國加強軍力建設，是為了在2027年之前拿下台灣。您認為解放軍的時間表與北京統一台灣的目標有關嗎」？

周波表示，仔細研究中國所說的，中國仍然在談和平統一。2022年中國共產黨第二十次全國代表大會上提到，將以最大的耐心，盡最大的努力實現和平統一。這點到現在沒有改變。

南華早報：「您認為台灣地區新當選領導人賴清德會不會跨越北京的紅線？北京已經給他貼上了麻煩製造者和「頑固台獨分子」的標籤。

周波表示：「實話說，我不知道。說他是頑固的台獨分子，我認為確有一定道理，因為他曾宣稱自己是台獨務實工作者。問題是，當一個人有了新職位時，情況可能會發生變化。因此，我們只能拭目以待，看他如何行事。我相信美國也在密切觀察」。賴清德可能會帶來更多不確定性。

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，解放軍進行多輪演習，形成了經常飛越台灣海峽中線的新常態。

周波解釋，之前大陸沒有飛越過中間線，起碼不是經常飛越。裴洛西事件改變了這一態勢。如果不是她「竄訪」台灣，我們（解放軍）就不會在台島周圍進行為期四天的實彈演習。這樣的挑釁必然引起反應，反過來就會造成不可逆轉的新現狀。現在我們越過中線的次數更多了—這是對他們挑釁行為的回應。這也是一種新的現狀。

在談到大陸的航母時，周波表示，航母主要不是用來進行近海作戰的，它們的存在主要是為遠海作戰。人們可能會說，有朝一日，當中國被迫放棄和平方式解決台灣問題時，大陸可以使用航母。航母當然有用，但航母更多是用於向太平洋、印度洋或大西洋—任何遠離我們水域的地方進行力量投射。

談到解放軍的建軍目標，周波表示，2027年是解放軍建軍100周年，具有里程碑意義。大陸已經宣布將在2049年把人民軍隊建設成為世界一流軍隊，這個目標在2022年中國共產黨第二十次全國代表大會上進行了修改，提出應該加快推進這個目標。這意味著必須在2049年之前成為世界一流軍隊，雖然沒有提到應該提前多少年實現這一目標。

南華早報：中國為什麼要加快軍隊建設？

周波：這與如何看待整體局勢有很大關係，比如中美關係、台海和南海潛在衝突等，台灣應該是其中最重要的因素。美國正加劇與中國的競爭，儘管它聲稱奉行「一個中國」政策，但仍然向台灣提供支持。這些都是大陸加快軍隊建設，實現預期目標的充分理由。

與此同時，大陸面臨的最大困境是，如何在不用打仗的情況下，還能證明解放軍是世界一流軍隊。中國一直致力於和平發展，也從和平發展中受益。通過砍別人的頭來測試自己的劍刃是否鋒利的做法是錯誤的。「雖然我們40多年沒有打過仗，但這並不意味著我們不能打，否則美軍就不會如此擔心解放軍」。

台獨 美國 解放軍

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