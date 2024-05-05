五一假期成績單出爐！咖啡、綠色消費等主題盡出 上海共攬金逾2,200億

五一假期收官，上海通過「五五購物節」等各式主題造節活動促消費，成績單5日出爐，據消費市場大數據實驗室（上海）監測數據，節日期間（4月30日—5月4日），上海全市線上線下共計消費人民幣530.3億元（約新台幣2,266億元）。

數據還顯示，線上消費235.4億元，比2023年同期增長8.3%。監測的35個商圈進店客流總量2569萬人次，比2023年同期增長5.4%。境外遊客客流超10萬人次，比2023年同期增長62.2%。

另據銀聯商務大數據監測數據，上海五一期間全市線下消費人民幣308.1億元。其中，外來消費149.0億元，佔上海全市線下消費比重近半，較2023年同期增長0.7%；消費人次1448.6萬人次，較2023年增長9.1%。從遊客來源觀察，江蘇遊客消費人次佔比最高，達到20.2%，與浙江、安徽、山東和北京排名外來消費佔比的前5位。

此外，根據抽樣調查200家零售和餐飲企業數據，長寧龍之夢購物中心、虹橋天地、靜安大悅城、蟠龍天地、松江印象城、LCM置匯旭輝廣場、凱德虹口商業中心、世紀匯廣場、上海環球港、恒隆廣場、復地活力城、松江萬達廣場等樣本銷售額增速在五一期間均超10%。

五一期間，各商圈分別以各種主題，比如咖啡、烘焙與二次元等主題來吸引不同消費取向的遊客：比如「2024上海國際咖啡文化節」在徐匯濱江開幕，日均接待遊客超10萬人次；徐家匯商圈聯動米哈游、騰訊等推出「星夢偕游」、「夏日熱戀·愛在徐匯」主題展，節日累計客流超215萬人次，年增超17%；虹口區結合蘇州河夜遊項目，打造北蘇州路商旅文IP市集活動，北外灘商圈節日期間銷售額大漲53.7%。

另外，上海也推出綠色消費，上觀新聞引述數據指出，五一期間綠色智慧家電補貼商品交易量1.6萬單，銷售額人民幣1.3億元，比平時周末增長40%。