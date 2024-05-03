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港股連升8天 悲觀情緒開始逆轉

中央社／ 香港3日電
港股2日強勢大漲2.5%收在18207.13點，這是香港恒生指數連續八個交易日上漲，且站穩18,000點，並較今年1月低點上漲22%，進入技術性牛市。中通社
港股2日強勢大漲2.5%收在18207.13點，這是香港恒生指數連續八個交易日上漲，且站穩18,000點，並較今年1月低點上漲22%，進入技術性牛市。中通社

港股過去曾因疫情、中國經濟表現不振、外資撤港傳言等影響連年下跌，曾有中國大陸網友以「金融遺址論」形容香港狀況。不過近期港股連升8日，長年困擾港股的悲觀情緒開始逆轉。

過去幾年，港股在多重因素夾擊下，從30000點水平下跌至16000點水平，這些負面因素包括「反送中」運動令社會不安、COVID-19疫情衝擊經濟、地緣政治不穩，以及中國經濟表現不振及房地產市場爆雷等。

這些因素導致港股連年下跌，投資者信心潰散，加上外傳一些國際資金撤港，以致港股變得一潭死水，每天成交額下跌至只有港幣數百億元。

由於港股表現不振，年前中國大陸有網民以「金融遺址論」形容香港狀況，此番表述一出，更引來港人及海外對港股的關注和憂慮。

事實上，去年區內不少股票市場都創下新高，唯獨港股斯人獨憔悴，並於今年2月跌至15000點水平，令人覺得港股前景十分暗淡。

不過，踏入3月，港股恆生指數重回16000點水平後，開始在這個水平找到支持。4月底，恆指突然飆漲，成交也大幅增加，每天都有港幣千億元。

截至今早11時，恆指持續攀升，上揚了180點，守在18000點水平以上，如果收盤還是上升，這已是港股9連升。

目前除了散戶投資者對港股表現感到樂觀外，大部分市場分析師也看好港股前景，認為港股已走出困境，雖然尚未進入牛市，但已初步走出熊區。

綜合本地媒體及分析師的看法，港股突然可以擺脫陰霾而重新上揚，大致有以下因素：

一、目前港股便宜，本益比（P/E）只有8.8倍，處於近10年低位。相對之下，區內不少股市的本益比都超過10倍甚至20倍。

二、北京中央早前公布多項支持香港資本市場的措施，有利港股翻升。此外，北京方面不斷推出支持房地產市場的措施，也有利大陸房企在港股的表現。

另外，中共20屆三中全會將於7月召開，外界預料將有利中國經濟發展，從而對港股產生正面作用。

三、隨著市場情緒轉趨樂觀，資金持續流入港股，增加恆指的反彈力度。

儘管目前投資者對港股看法樂觀，但有分析師指出，港股從16000點上升至現水平，只是從谷底反彈，尚未由熊變牛，呼籲投資者謹慎，不能盲目追買。

港股 香港

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