上海加入大陸房市「以舊換新」 仲介承諾舊房優先賣

大陸為提振房市推動「以舊換新」，截至4月底至少有超過30個城市響應，上海3日加入此行列，發起商品住房「以舊換新」活動，提出透過方便居民置換住房，更好地支持居民合理的置業需求。

據第一財經報導，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會3日聯合倡議，首批參與的房地產開發企業超過20家，房地產經紀機構近10家。首批參加倡議的項目有30多個，主要分布在嘉定、松江、青浦、奉賢、臨港等區域。

上海商品住房的以舊換新，主要針對計劃出售二手住房並購買新房的居民，購房居民先與房地產開發企業達成購買新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。

報導稱，參加該活動的房地產開發企業承諾，在一定期限內，舊房若未成功售出，購房居民可以無條件退房，房地產經紀機構承諾，對購房居民的舊房「全城推、優先賣」。

根據中國基金報引述大陸中指研究院觀察，住房以舊換新有利於提高樓市活躍度，今年或有更多城市推出以舊換新相關配套政策，以促進更多換房需求。