快訊

川普若重返白宮？華爾街日報曝中國大陸已準備2大對策

趁高三學長「丟書」學弟放煙火…師急一腳踢開 成功高中搬校規肇事生恐慘了

中國否認汽車產能過剩 官方曝產能利用率不到50%

中央社／ 台北1日電
圖為武漢一家車廠的自動化生產線。新華社
圖為武漢一家車廠的自動化生產線。新華社

中國近期高分貝否認歐美指控新能源汽車產能過剩，不過江蘇省智能網聯汽車創新中心近日發布報告指出，中國前20家乘用車企業產能合計約3500萬輛，占總量約7成，整體平均產能利用率卻低於50%。

這份官方報告說，產能利用率在80%到85%之間被認為是比較健康和可持續的水準，而高於60%能保證企業能基本正常運轉，當產能利用率低於60%時，就意味著「嚴重的產能過剩」。

江蘇省智能網聯汽車創新中心4月26日發布「我國汽車產能現狀及其成因分析」報告。

報告引述中國汽車產業訊息服務平台「蓋世汽車」數據指出，2023年中國乘用車整體產能布局近5500萬輛，而生產大約為2600萬輛，整體的產能利用率不足50%。自2019年乘用車產能利用率跌破50%，此後一直在50%以下徘徊。

根據蓋世汽車發布，2023年中國乘用車產能利用率為47.5%。

根據江蘇省智能網聯汽車創新中心統計，2023年中國前20家乘用車企業產能合計約為3500萬輛，占總量約7成，整體的平均產能利用率卻低於50%。產能利用率在70%以上只有8家車企，包括比亞迪、上汽通用五菱、長安汽車等，但不乏部分現在或者曾經的主流車企產能利用率低於40%，甚至有的產能利用率低於15%。

報告指出，龍頭級中外合資燃油車企產能過剩明顯。以排名第一的上汽集團為例，旗下子公司如上汽大眾、上汽通用和上汽大通的產能利用率分別為58%、53%和61%。但相較之下，上汽乘用車以及主打高C/P值新能源汽車的上汽通用五菱則表現良好，產能利用率均在80%以上。

而新能源企業則喜憂參半，龍頭企業相較產能運轉良好，如比亞迪、理想及特斯拉中國等。比亞迪2023年年報公開乘用車產能有190萬輛，但產量卻達到303萬輛，產能利用率高達159.5%。

報告指出，中下游的新能源車企日子過得卻不太容易，原先的「蔚小理」如今只有理想實現了盈利，而更多新能源車企則面臨快速擴張產線後，銷售成績不達標的問題。

究其主要原因，一是面臨越來越多的新入局者，企業產品競爭力和C/P值均處於弱勢，逐步喪失掉先發者的市場優勢；二是錯估了新能源發展趨勢，「盲目擴張產能」。

報告並指出，傳統合資車企面臨的形勢更加嚴峻。2018年迄今已有近10家合資車企退出中國，法系車標緻雪鐵龍、韓系車現代已經開始出售工廠換取現金。

報告稱，當前中國上市車企的庫存量並未達到過高水準，而產能利用率不足現象主要產生在傳統燃油車方面，經過市場調節後會逐步淘汰落後產線和品牌。而對於那些規模相對較小，產品缺乏競爭力的新能源汽車企業，將面臨更加巨大的市場壓力。

報告還提到，中國國內汽車市場雖然熱鬧，但車企盈利能力卻嚴重下滑。根據中國國家統計局發布，2023年汽車行業收入人民幣10兆976億元（約新台幣45.4兆元），年增12%；成本8兆7627億元，成長13%；利潤5086億元，增長5.9%；「汽車行業利潤率只有5.0%」。

報導指出，根據目前已公布財報數據的上市車企，2023年營業總收入在1000億元以上的車企，基本實現盈利，但相較2022年，淨利潤成長的企業數量較少，基本確定了2023年車市「內捲」基調，車企紛紛選擇「以利潤換取銷量」的路線，而接下來如何在當前競爭激烈的市場賺錢，已經是擺在中國各車企面前最嚴峻的問題。

競爭力 車行

延伸閱讀

比亞迪銷量超越特斯拉、歐洲每5輛就有1輛陸製...德國汽車教父：已被逼到窘境

進軍性能鋼砲？比亞迪Ocean M Hot Hatch Concept概念車將於今年正式量產？

與比亞迪合作加速量產期程規劃，Toyota於北京車展發表全新bZ3C及bZ3X純電陣容！

雷軍邀王傳福 統一汽車生態 「蔚小理」都有意願

相關新聞

杭州大範圍開放「智能網聯」車輛測試區 可服務超過千萬人

就在特斯拉爭取在中國大陸自動駕駛落地之際，浙江省杭州市開放全市八城區和桐廬縣作為智能網聯車輛測試應用區域。

全球跨國能源企業殼牌 退出中國電力市場

路透社今天報導，全球跨國能源企業殼牌（Shell）已宣布退出中國電力市場，包括電力產業鏈中的發電、貿易及行銷業務。而中國...

中國中古屋價格連跌24個月 市場信心仍未恢復

4月份銷售數據顯示，中國中古屋價格連跌24個月，比去年同期下降5.38%。中共政治局昨天開會強調要消化庫存成屋與優化預售...

45元咖啡賣不下去了？陸瑞幸咖啡第一季銷售量下降

大陸本土咖啡品牌瑞幸咖啡4月30日公佈第1季財報，淨利為人民幣62.8億元（合約新台幣283億元），與去年同期增加41....

華為車門鎖死奪命 死者家屬改口勿擾 余承東卸任終端BG CEO背責？

山西運城一問界M7車輛4月26日在高速路追撞後起火，因為車門鎖死導致車上三人未逃出死亡。該事件疑遭受公關壓力，死者家屬一...

香港市建局九龍城收購呎價1866美元 7年來最低

香港房地產市場仍顯疲弱，香港市區重建局昨日向九龍城一發展計畫內的物業業主，提出以實用面積呎價1萬4599元（港幣，下同，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。