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香港房產負資產逾3萬件 創2003年底以來新高

中央社／ 香港1日電

官方數據顯示，今年首季末，香港房產資產住宅抵押件數上升至3萬2073件，是2003年末以來新高。

負資產是指業主持有的房產市場價值，低於原先購買時的扺押貸款價格，以致資不抵債。

根據香港金融管理局最新公布的首季負資產住宅扺押貸款調查，本地負資產住宅抵押貸款件數由2023年第4季末的2萬5163件，增至今年首季末的3萬2073件。

據公布，這些上升個案主要涉及銀行職員的住屋抵押貸款或抵押保險計畫的貸款，而這些貸款的抵押成數一般較高。

另據明報的報導，負資產住宅抵押貸款件數上升，主因是住房價格於去年第四季下跌5.4%後，今年前兩個月又再下跌了2.8%。

香港房產負資產問題一直備受政府關注，原因是這個問題曾是導致香港社會不穩的負面因素之一。

2003年初，在香港回歸5年之後，時任行政長官董建華決定為基本法23條立法，結果引來泛民主派反對，造成社會不安。

同期間，香港爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），經濟民生大受打擊，加上當時政府提出每年大規模興建住房的計畫，令房價急挫，導致負資產抵押住房件數在短時間內出現10萬件。

在政治和經濟民生同時出現動盪之下，2003年7月1日，50萬香港人響應泛民方面號召，當天上街遊行，如此大規模的遊行，震驚北京中央，董建華其後宣布撤回23條立法草案。

房產 董建華 資產 香港回歸

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