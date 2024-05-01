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華為手機熱銷！第1季淨利與2023年同期相比大漲564%

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

華為投資控股有限公司4月30日發布2024年第一季財報，營收達人民幣1784.5億元（合約新台幣8,039億元），與去年同期相比增加36.66%；歸屬母公司淨利為人民幣196.5億元（合約新台幣885.2億元），與去年同期相比大漲564%。且歸功於多款手機熱銷，華為在第一季重新拿下中國大陸手機市場銷售量第一。

每經網引述Canalys最新報告，華為在2024年第一季拿下中國大陸智慧型手機市場第一，出貨量達1,170萬台，佔市場比例達17%。其中華為Mate 60系列繼續供不應求，nova 12系列佔據華為全季度出貨量的三分之一。

每經網指出，華為能在2024年第一季脫穎而出，很大程度歸功於支持5G的Mate 60系列，加上品牌知名度高，在600美元以上的旗艦市場銷售額大幅提升。

華為在4月15日宣布旗艦手機「P系列」品牌升級為「Pura」，接連發布多款「Pura 70」系列產品，包括Pura 70 Ultra、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+和Pura 705，這4個產品定價從人民幣6,499到10,999元（合約新台幣29,200到50,000元）不等。

其中Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro在官網18日搶先上市，發售不到1分鐘即售罄。之後Pura 70系列正式發售首日，多地實體店出現排隊長龍，在首日便出現缺貨情況。

根據美國IDC報告，隨著華為的P系列全面升級為Pura，有望幫助華為出貨量繼續快速提升。然而，面對市佔率強勢上升，華為仍將面臨供應問題是否會限制出貨量。

據天風國際證券分析師郭明錤預測，華為Pura 70系列的出貨量在2024年可能會相比同期增加230%，達到1,300萬至1,500萬部。即使需求放緩，出貨量仍有望相比同期增加150%，達到1,000萬至1,200萬部。

華為官網3月29日發布2023年年度報告，稱ICT資訊與通訊技術的業務保持穩健，終端銷售服務表現符合預期，雲端計算和數位能源業務實現良好增長，智慧汽車解決方案業務進入規模交付階段。

手機 華為

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