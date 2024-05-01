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陸客沒來、當地人不挺 香港「死氣沉沉」滿街招租

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
人們走過香港尖沙咀一家關閉的商店。路透
人們走過香港尖沙咀一家關閉的商店。路透

大陸「五一」假期到來，香港入境事務處估計5天假期約590萬人次經由各口岸入出境香港，但香港商家卻一點也不期待，許多商家還以「死氣沉沉」來形容香港購物區，不僅逛街的人少，街上到處掛「出租」告示。

路透報導，新冠肺炎疫情後，香港當地租金飆漲、缺工、日幣疲軟遊客轉移、當地人也離港出遊，昔日摩肩擦踵的旺角、尖沙咀等熱門購物區遲遲未見人潮回歸，外來遊客不增反減，復甦之路看不見未來。

48歲的余先生在旺角開設日本禮品舖已12年，當初的旺角滿是攤位、小吃林立、遊客熙攘，但12年後的樣貌卻與當初完全不同，使他不得不決定關閉實體店面、改做網路生意。

余先生說：「一提起這件事，我就很想哭，街上遊客好少，就連陸客也少得可憐。」

解除新冠疫情管制措施之後的香港，至今仍在努力恢復往日榮景，但外籍人士離港，觀光客回籠水準僅占疫情爆發前的一小部分，高租金、勞動力短缺，讓問題更加嚴重。

香港立法會議員黃俊碩（Edmund Wong）表示，估計過去1個月，約有200至300家餐廳關門，而這波倒閉潮將持續下去。

大陸五一假期以往總能為香港購物娛樂商家締造一波消費高峰，然而商家今年卻預估情況不樂觀。在旺角女人街一家麵店工作的54歲溫小姐表示，五一假期助益不大，以前街道上都是顧客，現在卻都消失了。

不只外國遊客，就連香港人也棄港，跨境進入深圳等大陸南方城市享受美食，因為價格、服務都比香港還要好。

野村證券首席中國經濟學家陸挺說：「香港人北上消費趨勢明顯，很多人周末會去深圳。過去5年，深圳、廣州甚至長沙的物價幾乎沒有太大波動，但香港物價變動很大。」

去年1月香港重啟與大陸之間7個邊境口岸運作，然而旅客回籠不如預期。根據香港旅遊發展局數據，去年陸客人數比疫情發生前的2019年下降38.9%。

2019年陸客平均單日消費額港幣2,200元（新台幣9,257元），去年口岸重新開放後，人均消費額僅港幣1,400元（新台幣5,891元），下降36.4%。

深圳 疫情 陸客 香港

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