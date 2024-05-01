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小米電動車夯 二手車更貴

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

小米汽車SU7熱賣高於預期，苦等不到車的民眾轉去搶購二手車，小米SU7創始版MAX車型目前在二手平台報價人民幣35.8萬元，比人民幣30.09萬元的定價，貴了將近人民幣6萬元（新台幣26.4萬元），被外界稱為目前最保值的新能源汽車。

快科技報導，小米汽車App顯示，當前小米SU7 Pro版，交付周期預計為29到32周，也就是說，下單訂車的民眾，至少要等半年才能交車。

交付周期較長，一些用戶著急交車，就把目光放在二手市場，甚至願意加價購車，這也是小米SU7二手車價格比定價貴的原因。

小米汽車近日表示，小米SU7發表僅32天，第1萬輛量產車已出廠，這在行業算是相當快的交付速度。

目前，小米SU7的火爆程度確實遠超預期，訂單量已超過7.6萬輛，小米汽車原計劃的全年產量已經全部售罄。不過，在此次北京車展上，小米董事長雷軍宣布，小米汽車將全年交付目標，上調至10萬輛，對於車主來說，交付周期也將會同步縮短。

對於有網友對小米汽車設計，提出與保時捷相似的質疑。雷軍說：「放下身段，向優秀的公司學習，也是小米成長的必經之路。我覺得小米在做第一輛車的時候，我定的目標是先上牌桌，要守正出奇。」

人民幣 北京 小米汽車

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