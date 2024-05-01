中國大陸零件漲價 中低階手機有壓

大陸智慧手機產業鏈漲價，中低階智慧手機市場面臨困境，智慧手機領域出現前所未有的激烈競爭，例如在人民幣2,000元（新台幣8,800元）左右的價位，今年首季就有一加Ace 3V、真我GT Neo6 SE、Redmi Turbo 3、iQOO Z9 Turbo等多款產品接連發布。

鈦媒體報導，這些智慧手機除了定價都在人民幣2,000元左右外，都使用高通第三代驍龍7+移動平台或是第三代驍龍8s移動平台、6.7吋左右的螢幕大小、塑膠邊框、影像方面也普遍採用一主攝、一廣角、沒有長焦鏡頭的配置。

真我副總裁徐起表示，2024年智慧手機供應鏈價格上漲幅度完全超過預期，在許多零件中價格上漲最猛烈的就是記憶體。

TrendForce集邦諮詢的報告顯示，2024年第1季全球NAND快閃記憶體和SSD固態硬碟市場都出現價格大幅上揚，最高幅度接近30%，接下來的第2季，漲價還會繼續，預計快閃記憶體市場將整體繼續上漲13到18%。

徐起提到，面對上游漲價，廠商就需要在消費者需求的部分，滿足甚至是超越期待的滿足他們，在消費者不關注的地方，可以節約成本去做一系列的取捨。