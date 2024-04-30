陸4月製造PMI降至50.4 連續2個月處於擴張區間

大陸國家統計局30日公布，中國大陸4月製造業採購經理人指數（PMI）為50.4，雖是連續兩個月處於擴張區間，但比前一個月下降0.4個百分點，顯示擴張趨勢有收縮跡象。分析指，需求不足仍是中國經濟主要威脅。

第一財經報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群表示，4月製造業PMI指數小幅下降，但仍保持在榮枯線以上，表明經濟繼續保持恢復態勢。訂單類指數均有下降，反映需求不足的企業占比仍接近60%，表明需求不足問題仍然突出。

張立群強調，綜合看，中國經濟繼續保持恢復態勢，但需求制約是主要威脅。如果不能盡快扭轉需求不足局面，則將會對企業銷售和生產帶來越來越大困難，進而會使企業預期不斷轉弱，生產不斷回落。他建議大陸官方應著力增強政府投資對內需的帶動作用，盡快改變需求不足狀態。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟也表示，製造業PMI新訂單和新出口訂單指數均有所下降，顯示淨出口增勢或輕微放緩；進口子指數重回收縮區間，顯示內需不足仍應是政策著力點。

另，主要原材料購進價格和出廠價格子指數均有所改善，說明價格水平正穩步恢復正常，但購進價格與出廠價格子指數之間差值在擴大，顯示企業短期內盈利性可能受原材料價格回暖、出廠價格提價彈性不足而承壓。

中國物流信息中心專家文韜則指出，4月中國經濟運行中的一個突出亮點是大、中、小企業都保持穩定運行態勢。當前大中小企業協同增長，經濟恢復的穩定性、均衡性有所提升。

數據顯示，4月中國大型企業PMI為50.3，較上月下降0.8個百分點，保持在擴張區間，顯示大型企業穩定上升勢頭不改；中型企業PMI為50.7，較上月上升0.1個百分點，連續四個月上升，顯示中型企業穩定回升態勢較好。

小型企業PMI為50.3，與上月持平，連續兩個月運行在擴張區間，顯示小型企業在經歷了連續11個月的50以下運行後趨穩回升。